安聯收益成長 提供台幣、人民幣新選擇!

2018-03-26 10:30 撰文： 徐萱蒂



台幣強強滾，帶動美元、人民幣等外幣投資需求！繼引進安聯收益成長基金造成風潮後，安聯投信將於四月中旬募集「安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」，該基金由安聯收益成長投資團隊打造新台幣與人民幣等雙幣別，滿足投資人收益需求。

安聯投信指出，安聯收益成長投資策略早在2007年問世，推出美國境內版；四年後推出國際版以滿足更多需求，2014年引進台灣，迄今設置六種幣別（美元、歐元避險、澳幣避險、南非幣避險、紐幣避險、港幣避險），加上新基金的台幣、人民幣兩種，合計將達八種幣別，符合投資人多元化的需求。

據投信投顧公會統計資料，過去一年投信發行基金幣別中，台幣仍為最大宗、整體規模增胖近1.96兆元；其次分別為美元和人民幣，各增胖近896億元及近310億元。以增幅來看，美元和人民幣分別位居一、二名，各成長114％和66％，顯示人民幣已成為僅次於美元的外幣投資主流。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，安聯收益成長多重資產基金提供人民幣與台幣雙幣別，除了適合有收益需求的投資人外，對於無法承受單押股票的投資風險、有人民幣需求，或是想要多元投資、分散風險，但較少使用外幣的投資人來說，都適合將本基金納入投資組合，作為核心資產的配置，參與美國長期基本面行情。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」以黃金比例配置於「成長股、高收益債券與可轉債」三大資產。股票主要用來提供資本利得以及股利收入，並納入部分保護性買權(covered‐call)策略，提供投組額外收益機會。高收益債除了分散投資風險外，更尋找較高票息收入來源、貢獻投資收益。可轉債不僅增加資本利得機會，亦加強投組抵禦下跌風險的能力、並作為部分收益來源。

安聯投信表示，瞄準2018年的投資主旋律，美國經濟基本面在勞動力市場改善、減稅政策料推高企業和居民收入的預期下，前景仍正向，仍引領全球經濟繼續復甦前進。許多美國企業的國際競爭力將因此提升，對研發的投資、企業整併的機會也增加。此時以多重資產切入市場、把握三大收益來源，是捕捉中、長期投資收益成長機會的好方法。

投信發行基金幣別變化

資料來源：投信投顧公會，基金規模及增(減)金額單位為新台幣。 資料日期：2018/1/31 分享 facebook