安聯收益成長 提供台幣、人民幣新選擇!
台幣強強滾，帶動美元、人民幣等外幣投資需求！繼引進安聯收益成長基金造成風潮後，安聯投信將於四月中旬募集「安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」，該基金由安聯收益成長投資團隊打造新台幣與人民幣等雙幣別，滿足投資人收益需求。
安聯投信指出，安聯收益成長投資策略早在2007年問世，推出美國境內版；四年後推出國際版以滿足更多需求，2014年引進台灣，迄今設置六種幣別（美元、歐元避險、澳幣避險、南非幣避險、紐幣避險、港幣避險），加上新基金的台幣、人民幣兩種，合計將達八種幣別，符合投資人多元化的需求。
據投信投顧公會統計資料，過去一年投信發行基金幣別中，台幣仍為最大宗、整體規模增胖近1.96兆元；其次分別為美元和人民幣，各增胖近896億元及近310億元。以增幅來看，美元和人民幣分別位居一、二名，各成長114％和66％，顯示人民幣已成為僅次於美元的外幣投資主流。
安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，安聯收益成長多重資產基金提供人民幣與台幣雙幣別，除了適合有收益需求的投資人外，對於無法承受單押股票的投資風險、有人民幣需求，或是想要多元投資、分散風險，但較少使用外幣的投資人來說，都適合將本基金納入投資組合，作為核心資產的配置，參與美國長期基本面行情。
安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」以黃金比例配置於「成長股、高收益債券與可轉債」三大資產。股票主要用來提供資本利得以及股利收入，並納入部分保護性買權(covered‐call)策略，提供投組額外收益機會。高收益債除了分散投資風險外，更尋找較高票息收入來源、貢獻投資收益。可轉債不僅增加資本利得機會，亦加強投組抵禦下跌風險的能力、並作為部分收益來源。
安聯投信表示，瞄準2018年的投資主旋律，美國經濟基本面在勞動力市場改善、減稅政策料推高企業和居民收入的預期下，前景仍正向，仍引領全球經濟繼續復甦前進。許多美國企業的國際競爭力將因此提升，對研發的投資、企業整併的機會也增加。此時以多重資產切入市場、把握三大收益來源，是捕捉中、長期投資收益成長機會的好方法。
投信發行基金幣別變化
安聯投信獨立經營管理| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
留言