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新聞眼／兩派攬炒 倒楣的是大同17萬小股東

聯合報 / 本報記者何醒邦
大同股東會爭議未解，今起股票改列全額交割，昨股價先行重挫。記者高彬原／攝影
大同股東會爭議未解，今起股票改列全額交割，昨股價先行重挫。記者高彬原／攝影

大同公司擁有豐厚的土地資產，著眼於潛在龐大開發利益，每隔幾年就有市場派覬覦，但多年下來，公司派始終以各種方式抵擋，這次強硬排除市場派表決權，終於引發主管機關祭出將大同直接打入全額交割，遭殃的卻是近十七萬名小股東

市場戲稱，因林郭的持股才百分之○點六，主管機關這項舉動對公司派影響不大，反而變相懲罰了市場派等多數股東，也考驗市場派共主、三圓建設董事長王光祥的資金實力，兩派比誰氣長。

王光祥持股約百分之十一，他曾對媒體透露持股成本為二十三、二十四元，大同股價因列全額交割而「直直落」，昨開盤即以跌停價十八點九元一路鎖死，跌停委賣單逾一點一萬張，市場派也陷入泥淖。

不過，先前林郭文艷也曾拋出過「財務炸彈」。大同公司派在前年底發動奇襲，旗下子公司傾巢賣出大同股票，意圖讓王光祥面臨股價下跌與質押擔保追繳壓力，如同玉石俱焚的焦土戰；加上大同旗下華映綠能相繼發生關廠、重整，也讓大同股價陷入低迷。

即使當時的大同股價，從逾四十元一路下殺到十五、十六元，但王光祥還是挺過。市場派表示，關關難過關關過，現在只有努力面對、正面迎戰；當初就是為了參與經營權而買股，更不可能認賠殺出。

大同昨天股價跌停，萬餘張賣單高掛跑不掉，今起變更為全額交割，想要賣股更困難，不但市場派資金卡住，近十七萬名持有不到十張的小股東也受害，他們該怎麼辦？

從過去SOGO太平洋流通與太平洋建設案可看出，股權之爭動輒一打就是十幾年，公司派拉市場派「攬炒」，小股東跟著陪葬，投保中心昨天有代表在場，卻無力為小股東發聲。金管會及經濟部都對公司派的作法表達不認同的立場，但是無論事前或事後都無法防範或阻止，兩派相爭，結果卻是賣不掉股票的小股東跟著遭殃。

大同 股東 全額交割 林郭文艷 金管會 華映 投保中心 綠能

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