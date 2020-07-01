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大同董事改選…公司派完勝 黃國昌落馬

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
大同公司董事長林郭文艷（左），在法務及律師的陪同下，昨天到證交所舉行重大訊息說明記者會，說明股東會中公司剔除表決權，未發給表決權票及選舉票的理由，會後林郭文艷展示相關證據。記者黃義書／攝影
大同公司董事長林郭文艷（左），在法務及律師的陪同下，昨天到證交所舉行重大訊息說明記者會，說明股東會中公司剔除表決權，未發給表決權票及選舉票的理由，會後林郭文艷展示相關證據。記者黃義書／攝影

以中資、企併法為由刪市場派表決權

大同公司昨召開股東會改選董事，由董事長林郭文艷為首的公司派，對上以三圓建設董事長王光祥領軍的市場派，公司派以「違法中資」為由，並引用「企併法」刪除市場派表決權，最終公司派大獲全勝，守住經營權，市場派全軍覆沒，包含市場派提名的獨董、前時代力量立委黃國昌也落馬。

外界質疑大同無權刪除市場派表決權，市場派也表達強烈不滿，主管機關要求大同說明，大同董事長林郭文艷昨晚親自出席重訊記者會，表示一切依法處理，主要是援引企業購併法及兩岸關係條例，且基於公司自治原則，大同有權認定。

大同公司律師團強調，表決權存在與否糾紛是私權事項，若有糾紛應由民事法庭認定，若未來法院判決大同應負損害賠償責任，大同願以訴訟或其他法定機制解決。

場外抗議 黑衣人維持秩序

昨天大同股東會改選六席一般董事、三席獨董，一早場外就擠滿人，市場派前一天就到會場駐守，大同工會則在場外抗議，還有上百名黑衣人在場內外維持秩序。大同以防疫為由只開放百人進場，新大同、欣同代表在門口受阻無法進場。

大同公司昨天上午舉行股東常會，場外公司派拉布條抗議。記者葉信菉／攝影
大同公司昨天上午舉行股東常會，場外公司派拉布條抗議。記者葉信菉／攝影

在股東會前一天，就傳出大同無預警提告八家外資保管銀行和證券投資專戶，總計持有大同股權約百分之廿點五五，主張這些外資涉及違法中資。公司派在投票前，祭出企併法、兩岸關係條例宣布刪除數十個市場派投票資格，其中包括八個外資專戶，刪除比率超過五成。

投資人保護中心昨派出律師等六人出席，投保中心律師林俊宏在會中提出異議，指出是否涉及違法中資，應該由主管機關認定。在投票前投保中心律師想再次發言時，卻被關麥克風。

大同公司昨天上午舉行股東常會，場外公司派與市場派對峙，公司派出動糾察隊維護秩序。記者葉信菉／攝影
大同公司昨天上午舉行股東常會，場外公司派與市場派對峙，公司派出動糾察隊維護秩序。記者葉信菉／攝影

公司派九席全拿 陳守煌宣布辭職

最後投票結果由公司派守住經營權，六席董事、三席獨董合計九席董事全拿。公司派董事當選名單包括林郭文艷、大同財務副總彭文傑、大同大學法人代表張益華、董事蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文，獨董則有謝穎昇、羅清泉及劉宗德。投票結果一宣布，部分小股東試圖衝向主席台抗議，遭場內的多名黑衣人擋下，造成激烈衝突。

大同改選後不到三小時，新任自然人董事、前法務部次長陳守煌宣布辭職。林郭文艷晚間證實，陳守煌在會前已多次表示不再續任，「但陳董事對公司很多幫忙，還是提名他」，但他認為事務太忙，表達不打算再續任，已重訊公告。

至於大同為何有權做企併法違法的認定？大同委任律師賴中強則表示，羅得、競殿、三雅三家投資公司當初的申報書主旨欄有兩項，這三外資申報主旨是勾選依照證交法申報，至於依企併法申報則未勾選，也就是這三家投資公司非為併購目的申報。

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