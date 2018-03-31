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賴揆：核二2號機再轉 沒時間表

2018-03-31 00:00聯合報 記者丘采薇、鄭媁／台北報導

立法院昨天總質詢前，國民黨立委舉牌抗議核二廠二號機跳機，要行政院長賴清德（中）道...
立法院昨天總質詢前，國民黨立委舉牌抗議核二廠二號機跳機，要行政院長賴清德（中）道歉。 記者林伯東／攝影
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核二廠二號機併聯發電一天就跳機，國民黨立委昨天為此杯葛立法院院會，直到朝野協商後，行政院長賴清德同意在五月十日之前率領相關部會到立法院進行能源專案報告，院會才在中午恢復總質詢。賴清德表示，核二廠二號機再轉會堅持安全第一、專業判斷，按照標準程序執行等三原則，不會為了電力需求去犧牲安全，「什麼時候再轉，沒有時間表。」

對於民進黨政府讓核二廠二號機再轉，國民黨立委羅明才在總質詢質疑，「民進黨曾說台灣根本不缺電，為何要再轉？」對此賴清德說，二號機是因為大修之後，經作業程序申請，原能會也查核無虞才讓它再轉，都符合自然程序。

隨後羅明才又問，再轉會不會讓民進黨的理念精神錯亂？對此賴揆回應，核二廠一號機一直在運轉，二號機是因為大修之後再轉，已經過原能會安全查核，二○二五非核家園不僅是民進黨的主張，也已經寫進「電業法」，規定核電廠必須於二○二四年除役。

對於在野黨要求賴清德為核二廠二號機跳機事件道歉，賴清德在立法院表示，整個再轉的過程中，因為蒸氣的問題安全停機，這個狀況「是預期的」，但希望後續避免這樣的問題產生，後續能夠更順利進行。為了避免誤會，行政院隨後發新聞稿強調，賴清德所說的「是預期的」，是指蒸氣旁通壓力控制系統有所變化後，反應爐一定會啟動自動保護機制而安全停機，此一定會安全停機為預期的安全機制，「並非指跳機是預期的」。

賴清德核二民進黨

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