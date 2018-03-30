賴清德：核二2號機再轉 沒有時間表

2018-03-30 17:12 中央社 台北30日電



行政院長賴清德表示，核二2號機的後續處理程序，秉持安全第一、專業決定、照著標準程序作業進行等3個原則，不會為了電力需求去犧牲安全，什麼時候再轉，沒有時間表。 中央社 分享 facebook

行政院長賴清德今天說，核二2號機的後續處理程序，秉持安全第一、專業決定、照著標準程序作業進行等3個原則，不會為了電力需求去犧牲安全，什麼時候再轉，沒有時間表。

核二廠2號機再轉，在28日發生跳機。立法院院會下午繼續施政總質詢，國民黨立委顏寬恒質詢時，問到有關火力發電廠污染的問題。

賴清德說，政府對空污防制有三步驟，包括修法、編列預算、提出行動方案。

他說，火力發電占總體污染源約3%至4%，其他更多的是移動污染源，或是工廠、營建、餐廳等固定污染源，都編列行動方案來執行，環保署也訂定四年紅害減半的目標，有信心能夠達到目標。

賴清德說，台灣在特定季節，污染源有1/3來自中國大陸，這是事實。

顏寬恒問到有關核二廠2號機何時再轉等問題，賴清德說，對於核二2號機的後續程序，秉持3個原則，包括安全第一、專業決定、照著標準程序作業進行。

賴清德說，不會為了電力需求，去犧牲安全，核二廠2號機什麼時候再轉，沒有時間表。

顏寬恒問到核能發電問題，賴清德說，過去台灣社會擁核反核論戰數十年，立法院電業法三讀後，已經確定2025非核家園的目標，核四不宜再讓它商轉，核二廠2號機還在使用年限內，但一定要符合安全原則才能使用。