核二廠2號機出包 賴清德在立院公開點名台電

2018-03-30 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨政府讓核二廠2號機再轉，但併聯發電一天就跳機，國民黨質疑民進黨曾說「台灣根本不缺電」是騙局。行政院長賴清德今天在總質詢表示，核二廠2號機再轉會堅持安全第一、專業判斷，按照標準程序執行等3原則，他也公開要求台電做好再轉措施，讓再轉發電作業能順利完成。

國民黨立委羅明才在總質詢問，「民進黨說台灣根本不缺電，為何要再轉？」對此賴清德說，2號機是因為大修之後，經作業程序申請，原能會也查核無虞才讓它再轉，都符合自然程序。

隨後羅明才又問，再轉會不會和民進黨的理念精神錯亂？對此賴說，核二廠1號機一直在運轉，2號機是因為大修之後再轉，已經過原能會安全查核，2025非核家園不僅是民進黨的主張，也已經寫進電業法，規定核電廠必須於2024年除役。

羅明才表示，現在整個國家能源政策必須重新思考，否則令人覺得政治充滿了騙局，之前民進黨說不缺電、不會跳電，還說電價10年不會漲，但4月馬上又要漲電價，民眾聽起來會把這些政策當做耳邊風，根本對沒信心。

賴清德回應，這次電價調整是因為國際市場價格調漲，過去民進黨主張不會因為非核家園調漲電費，論述內容不同，4月有85%的民眾不會受影響，包括民生用電500度以下不會首影響，小商家1500度以下也不會受影響。

羅又說，當初馬政府調漲電價，民進黨立委也反對調漲，批評是「漲價內閣」，現在噩夢又重演？畢竟調漲電價可能萬物齊漲，連魯肉飯跟民生用品都要漲？這個時間不適合漲價。