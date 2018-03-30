核二跳機 賴揆：安全第一、專業決定

國民黨立委舉牌抗議核二跳機，要行政院長賴清德道歉。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

藍委占備詢台 要求賴專案報告

選舉期間主張反核的蔡英文政府因為電力不足，決定重啟核二廠2號機，支援供電，但是核二廠卻發生跳電窘況。國民黨立法院黨團上午在立法院國是論壇，霸占議場發言台與備詢台，杯葛立法院院會議程，阻止行政院長賴清德接受立委質詢，要求賴清德對核二廠跳機事件提出專案報告。

核二廠2號機併聯發電跳機，賴清德表示，核二廠2號機後續處理會秉持三個原則，安全第一、有專業決定、按照標準程序作業走，他希望台電妥善因應，後續順利推動。

賴清德遭立委點名必須要對全民道歉，賴清德說，根據包括原能會或專家意見，核二廠在整個再轉的過程中，因為蒸氣問題安全停機，這是預期的。至於國民黨立委點名經濟部長沈榮津下台負責，賴清德說，雖然發生跳機，但有安全停機，看後續推動情況如何。

對於即將到來的夏季供電，賴清德說，若核二機無法再轉，整體供電量當然會比較少，他希望能一切順利。

國民黨團書記長李彥秀表示，蔡英文說10年電價不漲，上任不到兩年就跳票。現在民進黨團用洪荒之力讓核二廠2號機重起，但一天就跳機，凸顯蔡政府能源政策有很大問題，未來國家產業與民生恐有很大供電問題，賴清德有責任專案報告向全國說明。

李彥秀說，4月不含核二廠2號機發電，供電只在橘色警戒線，眼見核三廠1號機4月就要進入45天歲修，國內供電將非常艱困，只好讓火力發電廠火力全開，要讓人民花更多錢，還要用肺發電。

上午9時國是論壇開始後，國民黨立委輪番針對核二廠跳電事件砲轟，批評漲價總統，無能內閣。

第三位發言國民黨團總召林德福發言結束後，黨團成員一擁而上，攻占發言台與備詢答詢台，民進黨團趕緊派出立委在賴清德前，圍起一道人牆阻隔。國是論壇發言結束，立法院長蘇嘉全宣布休息，賴清德到議場後休息室等待，僅留民進黨立委留守，國民黨立委接力展開冗長發言及表決戰。