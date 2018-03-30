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格達費的地獄詛咒：利比亞黑金案，法前總統貪汙受審

要求賴清德核二廠跳機專案報告 國民黨團占備詢台

2018-03-30 10:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

用電吃緊，讓主張反核的蔡政府重啟核二廠2號機，支援供電。但沒想到重啟1天就跳電。立院國民黨團上午在國是論壇時，突襲霸占發言台與行政院長備詢台，要藉由杯葛立院稍後的一讀與總質詢，要求行政院長賴清德對核二跳機事件專案報告。

國民黨團書記長李彥秀表示，蔡英文說10年電價不漲，但上任不到兩年就跳票；現在民進黨團用洪荒之力讓核二廠2號機重起，但1天就跳機，凸顯蔡政府能源政策有很大問題，未來國家產業與民生恐有很大供電問題，賴清德有責任專案報告向全國說明。

李彥秀說，4月份不含核二廠2號機發電，供電只在橘色警戒線，眼見核三廠1號機下月起就要進入45天歲修，國內供電將非常艱困，只好讓火力發電廠火力全開，要讓人民花更多錢，還要用肺發電。

為攻占議場，國民黨團上午特別將黨團大會時間提前，並於10分鐘內就結束進入議場備戰，並派出6位立委登記國是論壇發言。上午9時國是論壇開始後，國民黨立委及輪番針對核二廠跳電事件砲轟，痛斥「漲價總統、無能內閣」。

第三位發言的黨團總召林德福發言結束，黨團成員即一擁而上，攻占發言台與被詢答詢台，讓民進黨團趕緊派出立委在賴清德前圍起一道人牆阻隔。國是論壇發言結束，立法院長蘇嘉全宣布休息，賴也趕緊退回議場後方，僅留民進黨立委留守座席，國民黨立委則接力展開冗長發言拉長戰線。

用電吃緊，讓主張反核的蔡政府重啟核二廠2號機，支援供電。但沒想到重起1天就跳電。...
用電吃緊，讓主張反核的蔡政府重啟核二廠2號機，支援供電。但沒想到重起1天就跳電。立院國民黨團上午在國是論壇時，突襲霸占發言台與行政院長備詢台，要藉由杯葛立院稍後的一讀與總質詢，要求行政院長賴清德對核二跳機事件專案報告。記者周志豪／攝影
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