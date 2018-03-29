核二跳機 經長坦言「今夏供電備轉容量率偏低」

2018-03-29 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林潔玲 ／台北報導



核二廠二號機發生自動停機，經濟部長沈榮津（右）昨天赴立法院經濟委員會報告。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

被政府視為今年供電救援機組的核二廠二號機，前天再度發生停機，經濟部長沈榮津昨天表示，等台電報告出來後，才能判斷能否趕在夏天前讓核二二號機起動。沈榮津坦言，今年夏天供電備轉容量率偏低。

沈榮津昨天上午前往立法院經濟委員會報告時指出，核二二號機是因系統保護動作停機，原廠技師昨晚抵台，台電也成立專案小組來分析原因。

沈榮津說，核二二號機併聯發生停機問題，主要是台電仍在進行電源測試，依照外界注重的核能安全重要性來說，仍要尊重保護系統的停機動作。至於是否與調整參數、人員疏失有關，他表示，原廠技術的技師將會查明真相，台電目前也在分析。

至於今夏能否順利併聯發電，沈榮津認為，須等事情真相出來，才可進一步專案判斷能否在今夏併聯發電。

台電預測，四月的備轉容量率皆低於百分之六，備轉容量燈號皆亮出代表供電警戒的橘燈，外界擔憂限電、缺電問題。

沈榮津說，核二二號機的裝置容量有九十八點五萬瓩，對於系統的調度彈性有幫助，但以目前來看，的確備轉容量較低，今年夏天會看看其他新建機組是否能提早併聯發電。

台電董事長楊偉甫則說，目前核二二號機並沒有加入電力供應調度，供電系統目前還沒有計算納入該機組，所以要如何維持百分之六以上的備轉容量率，維持在代表供電吃緊的黃燈，是台電努力的目標。由於目前仍在測試過程，是正常操作程序的一環，所以測試期相當重要，也在預期中，透過此次的安全防護設備測試過程，對其安全性有信心。