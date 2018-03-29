核二跳機責任誰扛 立委要行政院說清楚

國民黨立院黨團昨天舉行「蔡政府吹破牛皮 核二跳機誰負責？」記者會，痛斥此事件儼然已成「國安事件」。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

核二廠二號機併聯發電一天就跳機，國民黨立委點名經濟部長沈榮津下台負責。時代力量立委黃國昌及徐永明昨天赴核二廠視察，批評政院高層事前一直打包票保證，現在出事卻神隱，到底該由誰負起政治責任，請行政院說清楚。

國民黨立院黨團表示，日前沈榮津在立院教育委員會稱「若再跳機就辦人」，如今核二廠二號機出狀況，應下台負責；此外，賴清德也應立即召開全國能源國是會議，將本次跳機檢討報告送至立院，經專案報告才可再轉。

國民黨立委王惠美表示，經濟部、台電、原能會三部會「國家掛保證」，結果只有一天就破功。國民黨立委許毓仁也批評，台電對自動停機提出的說明，僅僅只有兩頁五百字的報告，是拿大台北地區人民生命當作玩笑？

國民黨團書記長李彥秀指出，過去大潭電廠增加單循環機組、備用容量不足導致全台長時間大停電、無視北部民眾健康加蓋深澳燃煤電廠，這樣東拼西湊的發電方式，讓蔡英文總統提出的非核家園和「保證不缺電神話」逐步破滅。 國民黨立委柯志恩表示，若核二不能趕在四月初順利運轉，隨著天氣轉趨炎熱，供電調度將更加吃緊，經濟部應該老實告訴國人今年夏天供電從哪裡來，難道又要繼續「火力全開」製造空汙？

立委黃國昌、徐永明昨天到核二廠了解跳機原因。 記者游明煌／翻攝 分享 facebook

黃國昌說，核二肇事的「蒸汽通閥系統」，台電根本未依法申請變更；他也說，核二一跳再跳，人民已對原能會及台電沒信心。

核二廠長許永輝說，第一次併聯時發現控制閥反應過於靈敏，已立即向美國反映數據；前天使用美國傳來的第二組數據進行第二次併聯時，造成反應爐啟動保護機制，已成立專案小組處理。