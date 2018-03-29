今夏供電雪上加霜？ 核三1號機下周大修

2018-03-29 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



台電核三廠一號機定下月三日凌晨起展開為期四十五天的大修，因核二廠二號機組跳機停擺，大修期間電力將吃緊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台電核三廠一號機下周二（四月三日）起進行年度大修，為期四十五天，由於目前核二廠只剩一號機運轉，二號機併聯發電一天就跳機，若短期內無法供電，屆時全台將只剩兩部核能機組運轉。

台電研判，依目前「供電吃緊」的黃燈狀態，核三廠一號機大修期間，可能會出現「供電警戒」的橘燈。

根據台電官網昨天資訊，台灣預估尖峰備轉容量率為百分之六點三九，屬「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」的黃燈，已逼近低於百分之六進入「供電警戒」的橘燈。

核三廠工程師指出，核二廠二號機前天跳機後，台電須提檢討報告，核准後才可再起動，加上賴揆重啟核電被質疑違反非核家園理想，一旦演變為政治事件，短期內恐無法供電，因此核三廠一號機大修的四十五天期間，尖峰備轉容量率勢必下降，電力會更吃緊。

核三廠表示，這次年度大修，台電原本規畫核二廠二號機重啟替代供電，如果天氣沒有特別炎熱或其他電廠發生狀況，應不至於出現供電警戒狀況；未料替代電力停擺，「核二廠二號機組跳機，給核三廠大修帶來無形壓力」，主管們個個繃緊神經。

核三廠副廠長高起說，核三廠一個機組約占整體發電量百分之三，每一年半要更換燃料棒和設備保養檢修，大修前便啟動其他發電機組替代，以往都進行到六月初；這兩年在幾個電廠停擺後，都在五月中旬前就須完成大修，避免影響夏季尖峰用電。