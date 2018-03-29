核二跳機引發討論 立院藍綠30日備戰

2018-03-29 19:57 中央社 台北29日電



立法院施政總質詢接近尾聲，但發生核二廠2號機重起就跳機。國民黨團打算在30日立法院院會要求行政院長賴清德表態；民進黨團則表示，會有所準備。

立法院施政總質詢30日進入最後一天，但才剛重起的核二廠2號機28日發生跳機，由於國民黨團日前以深澳電廠環評通過占據院會主席台一天，也讓外界關注30日國民黨會不會再有動作。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者表示，針對明天院會，黨團內部研議可能要求賴清德在明天院會中，針對核二跳機與電價問題表態。至於用何種方式，李彥秀不願多說。

國民黨團成員私下透露，目前沒聽說明天要怎麼做，但由於明天上午院會前將召開黨團大會，會中會如何討論或決定，現在無法判斷，因此無法確定明天實際的走向為何。

另一名黨團成員則說，應該不至於讓總質詢無法進行，但可能會舉標語表達抗議，要求賴清德說清楚政府的能源政策。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，雖然國民黨立法院黨團總召林德福向民進黨立法院黨團總召柯建銘說「明天沒事」，但民進黨團還是會有所準備，包括召開黨團會議的地點，都直接改在議場內。

何欣純說，核能安全的目標是一致的，目前得知原廠技師將來台，釐清究竟是台電事先模擬或操作上的問題，或是原能會督導上有沒有責任，釐清後才能做第二階段的處理，畢竟安全才是最重要的。

對於在野黨希望找行政院長賴清德到立法院就核二廠2號機專案報告，何欣純說，賴清德會找適當時間對外說明，但不需要為了在野黨的政治動作而到立法院報告，應該是要向國人交代。

立法院教育及文化委員會成員、民進黨立委蘇巧慧說，原子能委員會15日才到立法院教育及文化委員會報告有關核二廠2號機再運轉的安全管制，沒想到在28日併聯發電後，同樣一個機組又發生停機狀況，非常不可思議。

蘇巧慧說，原能會報告時說，這次審查花費30天，是最嚴謹的一次，但28日仍舊出了問題，台電內部必須究責，原能會也應該要嚴格監督，不要淪為橡皮圖章。

時代力量立法院黨團總召徐永明接受中央社記者訪問時表示，時代力量立委黃國昌會在明天院會對行政院長施政方針及施政報告進行質詢時，就核二廠2號機28日跳機向賴清德提出質詢。

徐永明說，黨團的立場是希望總質詢順利進行。待立法院總質詢全部完成，希望賴清德儘快率相關首長向立法院就能源政策、供電穩定作專案報告。