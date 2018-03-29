核2廠2號機跳機停擺 核3廠下周大修供電將吃緊

2018-03-29 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台電核3廠2號機定下月3日凌晨起展開為期45天的大修工作，因核2廠剩1號機運轉，2號機併聯發電1天就跳機，短期內若無法供電，屆時全台將只剩2部核能機組運轉，依目前「供電吃緊」的黃燈狀態，核3廠2號機大修後，下月就可能出現「供電警戒」的橘紅燈狀態，也讓核3廠主管繃緊神經。

根據台電官網今日資訊，台灣預估尖峰備轉容量率為6.39%，屬「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」的黃燈，已逼近低於6%、進入「供電警戒」的紅黃燈；核2廠2號機昨天跳機後，核3廠工程師研判，因台電須提檢討報告，核准後才可再啟動，加上賴揆重啟核電被質疑違反非核家園理想，一旦演變為政治事件，短期內恐無法供電，核3廠2號機大修的45天，尖峰備轉容量率勢必下降，供電更吃緊。

「核2廠2號機組跳機，給核3廠大修帶來無形壓力！」廠方說，大修本就是核電廠的重頭戲，這次大修，台電以核2廠2號機重啟替代供電，如果沒有特別炎熱或其他電廠狀況，不至於出現供電警戒狀況，未料替代電力停擺，主管個個繃緊神經，去年1號機組大修時曾出現狀況延後併聯發電，這次要求廠商和員工「一次就做好！」