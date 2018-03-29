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核二2號機急停供電緊 台電：首重安全

2018-03-29 16:04中央社 台北29日電

核二廠2號機27日併聯後24小時反應爐急停，2.7%的備轉容量率無法及時在4月供應，4月目前仍亮起供電警戒的橘燈。台電董事長楊偉甫強調，安全仍是首要問題，供電會再努力。

核二廠2號機2月5日歲修後向原能會提出再轉計畫，3月5日獲原能會審查認為符合安全規範，3月15日赴立法院教育與文化委員會進行專案報告，3月20日獲原能會同意起動。台電21日起動機組進行測試，27日中午12時55分併聯，28日下午1時25分，反應爐急停；今天再赴立法院經濟委員會進行報告。

由於核二廠2號機裝置容量約98.5萬瓩，年發電量約75億度，約可挹注備轉容量率2.7%，被外界視為今年夏季供電的救星，28日反應爐急停跳機後，台電必須研擬綜合檢討報告，由原能會審查同意後，才可再度併聯，台電原定3月底可滿載發電的情況將往後順延。

根據台電預估，尚未計算核二廠2號機供電能力前，4月上、中、下旬備轉容量率僅有5.54%、5.2%及5.53%；核二廠2號機目前看來趕不上4月供電，楊偉甫強調，安全仍然是首要問題，穩定供電會再努力。

楊偉甫今天對媒體表示，昨天已經召開緊急會議討論電力供應調度，目前核二廠2號機並未接受調度，未來如何能夠將備轉容量率維持在6%以上的供電黃燈，是台電努力的目標。

楊偉甫指出，目前新機組預計運轉的時間點，跟原來時間吻合，如果能夠提前接受調度供電，對台電供電有幫助，目前台電正在朝這個方向努力。

楊偉甫表示，此次跳機是不是「虛驚一場」，還在瞭解當中，這是操作程序中的一環，必須測試機組的安全程度，「這個測試在我們預期流程中」。至於究責問題，會等到狀況調查清楚再來做處理。

根據台電預估，大林新1號機已於農曆年前取得電業執照，通霄新1號機預計2月底拿到電業執照後，就可商轉，大林新2號機則於2月20日起正式試?，4月底前有望滿載；可望為夏季貢獻250萬瓩供電能力。

核二廠2號機27日併聯後24小時反應爐急停，2.7%的備轉容量率無法及時在4月供...
核二廠2號機27日併聯後24小時反應爐急停，2.7%的備轉容量率無法及時在4月供應，4月目前仍亮起供電警戒的橘燈。台電董事長楊偉甫強調，安全仍是首要問題，供電會再努力。 聯合報系記者高彬原／攝影
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