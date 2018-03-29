影／核二跳機 立委輪番砲轟經濟部與台電

2018-03-29 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



核二廠2號機，27日剛併聯發電，沒想到28日下午就出現停機狀況，引發外界一片譁然。對此，經濟部長沈榮津今(29)日赴立院經委會作專案報告，解釋「停機」是系統保護動作，原廠技師今晚將抵台討論，台電也會成立專案小組調查真相。但立委砲火猛烈，輪番砲轟，要求經濟部長沈榮津負起政治責任。