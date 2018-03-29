核二2號機出包僅500字說明 許毓仁怒：荒唐至極

2018-03-29 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



原能會27日才核准台電核二廠2號機併聯發電，才1天就傳出跳機意外。國民黨立委許毓仁批評，台電今天對於自動停機所提出的說明，只有這兩頁500字的說明報告。「真的是荒唐至極！ 消極也要有個限度！大台北地區的人民，應該不只值500字。」

許毓仁指出，許多環保團體與專家在2月初就直指，核二廠近兩年沒有運轉，重啟必然有極大的跳機風險，而核二廠2號機前年大修完，併聯發電時就跳機，是台灣史上首次大修後併聯發電就跳機，原因竟然是避雷器使用35年劣化嚴重、接地損壞而導致故障，也凸顯此機組設備早就老舊不堪，應該要直接除役。

許毓仁批評，無視專業團體的建言，直接重啟的結果，就是運轉八天直接跳機，拿整個大台北地區的人民生命當作玩笑。他強烈呼籲這個極力倡導「非核家園」的執政黨政府，請擔負起人民的期望，不要草菅人命，請針對跳機事件，提出短期、中期、長期的嚴謹報告。

許毓仁說，短期而言，台灣今年夏天即將邁入用電高峰期。昨天跳機是否會對今年夏天用電造成影響？造成多大影響？是否代表今年夏天一定缺電？是否代表今年夏天會關掉核二2號機，讓燃煤電廠全力運轉？是否間接造成更大的空氣汙染？500字的說明裡有考量到嗎？

就中長期規劃而言，台灣無法置身於全球極端氣候所帶來的災害之外，國際氣候組織 #Germanwatch (德國監測)在2018年將台灣的氣候風險列居全球第7位，整整較去年前進42 名，每個月平均發生兩次3級以上的地震，核電廠運行不周全，地震發生將會非常危險，甚至將台灣變成福島。這些東西，500字的說明裡有考量進去嗎？

許毓仁說，台電董事長楊偉甫日前信誓旦旦說，若核二廠發生狀況，他願意負起責任，經濟部長沈榮津曾說核二廠2號機啟動後若隨即跳機，將直接辦人的說法。與其用辦人或是下台的方式塘塞整個重啟核二所造成的重大錯誤，政府應該是要盡快把核安問題處理好，才是比較上道的做法。

許毓仁也呼籲，這個政府請認真以及嚴肅地看待核安問題，台灣不要當下一個福島。