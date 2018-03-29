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核二2號機失靈 柯志恩：民進黨顯然「愛」不夠

2018-03-29 11:00聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

原能會27日才核准台電核二廠2號機併聯發電，結果才1天就發生跳機意外。國民黨團上午舉行「蔡政府吹破牛皮 核二跳機誰負責？」記者會，要求原能會主委、經濟部長及台電高層下台負責，行政院長賴清德並立即向立法院提出專案報告，以及召開全國能源國是會議，對空汙、用電問題交代清楚。

國民黨團書記長李彥秀表示，核二2號機發電1天就跳機停止，賴清德與原能會、經濟部對於核安的掛保證都是吹牛皮，如今牛皮吹破，引發社會恐慌，原能會主委謝曉星與經濟部長沈榮津是不是該下台負責，給國人一個交代？賴清德也應該要給國人一個道歉。

李彥秀說，去年夏季開始台灣陷入缺電危機，4月1日起電價也將調漲，蔡英文總統選前「不缺電、不漲電價」的承諾已經完全跳票；民進黨還敢說不是漲價是以價制量，奉勸他們不要再用文青式的語言欺騙國人。

李彥秀痛批，沈榮津只會大砲打小鳥，把自己當「水電工」，幫民進黨錯誤的能源政策找電，自己還說核二2號機再次跳電他就要負政治責任「辦人」，那就請經濟部長自己先下台。

國民黨副書記長柯志恩諷刺賴清德，發明「再轉」掩飾「重啟」核能的尷尬，終於讓核二2號機大修後重新運轉，沒想到才短短一天，就突然跳機，「顯然民進黨的愛不夠」。

柯志恩憂心，核三廠自4月3日起進行為期45天的大修，若核二不能趕在4月初順利運轉，隨著天氣轉趨炎熱，供電調度將更加吃緊。如今核二2號機跳電出現電力缺口，經濟部應該老實告訴國人今年夏天供電從哪裡來，難道又要繼續「火力全開」製造空汙嗎？

王惠美則酸沈榮津，「經濟部長的鑑賞期比網購7天還短」，沈榮津對於核二2號機保證安全的承諾竟然只有1天半，經濟部是怎麼監督的？台電是怎麼檢修的？原能會是怎麼審核的？我們難道是螺絲鬆的嗎？還是根本沒有螺絲！

國民黨團上午舉行「蔡政府吹破牛皮 核二跳機誰負責？」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團上午舉行「蔡政府吹破牛皮 核二跳機誰負責？」記者會。圖／國民黨團提供
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核二原能會賴清德

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