核二2號機停機供電緊 經長臉色凝重：備轉容量較低

2018-03-29 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



核二廠2號機昨日出現自動停機，經濟部長沈榮津今（29日赴立法院經委會報告，罕見遲到超過5分鐘，針對停機問題，他強調是按照系統保護動作停機，原廠技師今晚將抵台來討論，台電也成立專案小組來分析原因。至於今年夏天是否供電將吃緊，沈榮津也語帶保留表示，備轉容量相對較低。

核二廠2號機27日中午12時55分併聯發電，並依計畫時程，在27日晚間進行主汽機超速跳脫測試，並在28日上午7時26分完成發電機第二次併聯，為調控送往汽機的蒸汽量，進行「蒸汽旁通壓力控制系統」靈敏度的動態調校後，於28日約13時25分左右，因蒸汽量的變化影響反應爐的壓力，導致反應爐自動產生保護動作而停機。

政府努力發展非核家園，強調目標不變，但因應供電調度問題，核二2號機通過再運轉，讓台電供電可更佳彈性。由於國人相當關注核二2號機問題，經濟部長沈榮津過去也喊話強調，一旦出意外會不客氣的「直接辦人」，也讓沈榮津今日赴經委會臉色凝重，罕見遲到超過5分鐘進會場。

沈榮津表示，如今併聯再發生停機問題，主要是台電仍在做電源測試的動作，完全依循按照系統保護動作，依照外界注重的核能安全重要性來說，仍要尊重保護系統的停機動作。至於是否與調整參數、人員疏失有關，他強調，原廠技術的技師今晚將抵台將會查明真相，目前台電也在分析。

沈榮津指出，最主要還是要跟原廠技術來討論，台電也已成立專案小組。而今年夏天是否能順利併聯發電，他認為，須等事情真相出來才可進一步專案判斷能否在今年夏天併聯發電。

但由於4月連假即將到來，根據台電預測，4月上中下旬的備轉容量率皆低於6%，備轉容量燈號皆亮橘燈，外界擔憂限電、缺電問題。沈榮津也語帶保留說，核二2號機的裝置容量有98.5萬瓩，對於系統的調度彈性有幫助，但以目前來看，的確備轉容量較低，今年夏天會看看其他新建機組是否能提早併聯努力發電。

而國民黨團、時代力量也砲火猛開，批評原能會通過報告太過草率，質疑台電是否有照SOP執行？認為經濟部長、台電應該要有人負責。對此，沈榮津也表示，尊重原能會專業的考量，同時，核能安全是國人關心的議題，所以一直呼籲同仁在運轉前一定做好系統再確認，用意是「叮嚀」，但未來如何還是要看真相調查出來之後再來談。