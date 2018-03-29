親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二2號機跳機
深澳電廠案過關
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

竹科董娘遭腥夫逼墮胎 一招讓她奪回8816萬元

狄鶯子試驗火焰發射器 警消：非管制物品恐無法管

核二2號機停機供電緊 經長臉色凝重：備轉容量較低

2018-03-29 10:30經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

核二廠2號機昨日出現自動停機，經濟部長沈榮津今（29日赴立法院經委會報告，罕見遲到超過5分鐘，針對停機問題，他強調是按照系統保護動作停機，原廠技師今晚將抵台來討論，台電也成立專案小組來分析原因。至於今年夏天是否供電將吃緊，沈榮津也語帶保留表示，備轉容量相對較低。

核二廠2號機27日中午12時55分併聯發電，並依計畫時程，在27日晚間進行主汽機超速跳脫測試，並在28日上午7時26分完成發電機第二次併聯，為調控送往汽機的蒸汽量，進行「蒸汽旁通壓力控制系統」靈敏度的動態調校後，於28日約13時25分左右，因蒸汽量的變化影響反應爐的壓力，導致反應爐自動產生保護動作而停機。

政府努力發展非核家園，強調目標不變，但因應供電調度問題，核二2號機通過再運轉，讓台電供電可更佳彈性。由於國人相當關注核二2號機問題，經濟部長沈榮津過去也喊話強調，一旦出意外會不客氣的「直接辦人」，也讓沈榮津今日赴經委會臉色凝重，罕見遲到超過5分鐘進會場。

沈榮津表示，如今併聯再發生停機問題，主要是台電仍在做電源測試的動作，完全依循按照系統保護動作，依照外界注重的核能安全重要性來說，仍要尊重保護系統的停機動作。至於是否與調整參數、人員疏失有關，他強調，原廠技術的技師今晚將抵台將會查明真相，目前台電也在分析。

沈榮津指出，最主要還是要跟原廠技術來討論，台電也已成立專案小組。而今年夏天是否能順利併聯發電，他認為，須等事情真相出來才可進一步專案判斷能否在今年夏天併聯發電。

但由於4月連假即將到來，根據台電預測，4月上中下旬的備轉容量率皆低於6%，備轉容量燈號皆亮橘燈，外界擔憂限電、缺電問題。沈榮津也語帶保留說，核二2號機的裝置容量有98.5萬瓩，對於系統的調度彈性有幫助，但以目前來看，的確備轉容量較低，今年夏天會看看其他新建機組是否能提早併聯努力發電。

而國民黨團、時代力量也砲火猛開，批評原能會通過報告太過草率，質疑台電是否有照SOP執行？認為經濟部長、台電應該要有人負責。對此，沈榮津也表示，尊重原能會專業的考量，同時，核能安全是國人關心的議題，所以一直呼籲同仁在運轉前一定做好系統再確認，用意是「叮嚀」，但未來如何還是要看真相調查出來之後再來談。

至於今日本來也要審查的核後端基金預算案也卡關，因為核二2號機問題，經過朝野協商，認為等待台電原能會釐清後再繼續審查，也在約上午10時就散會。

經濟部長沈榮津29日赴立法院經濟委員會臉色凝重。記者／林潔玲攝影
經濟部長沈榮津29日赴立法院經濟委員會臉色凝重。記者／林潔玲攝影
分享
經濟部長沈榮津29日罕見遲到超過5分鐘進經委會會議室。 記者／林潔玲攝影
經濟部長沈榮津29日罕見遲到超過5分鐘進經委會會議室。 記者／林潔玲攝影
分享

台電沈榮津核二

相關新聞

核二2號機停機供電緊 經長：備轉容量較低

2018-03-29 11:18

核二2號機失靈 柯志恩：民進黨顯然「愛」不夠

2018-03-29 11:00

洪孟楷：政客的謊言 都像核二廠2號機跳票

2018-03-29 06:47

觀察站／專業掛帥 別鬧意氣之爭

2018-03-29 02:25

核二2號機出包 供電添變數

2018-03-29 02:25

原能會主委：沒核安問題 不曉得要負什麼責任

2018-03-29 00:02

經長才說 啟動若跳機就辦人…立委點名沈榮津下台

2018-03-28 23:55

核二2號機併聯1天就跳機 今夏加入發電有變數

2018-03-28 23:55

核二跳機 打亂供電穩定這盤棋

2018-03-28 23:46

核二2號機跳機 原廠技師29日抵台協助

2018-03-28 23:38

核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

2018-03-28 20:23

核二2號機跳機 藍委要經濟部長給交代

2018-03-28 19:37

核二2號機跳機 在野立委要求賴揆專案報告

2018-03-28 18:47

核二2號機跳機 台電：蒸汽旁通閥壓力過大

2018-03-28 17:34

核二廠2號機重啟後即停 新北市府嚴正譴責

2018-03-28 17:09

2號機跳電…環團：誰審核誰負責 原能會高層急赴總統府

2018-03-28 16:55

核二2號機傳跳電 綠委黃國書：台電須誠實向社會交代

2018-03-28 16:55

核二2號機才重啟就跳機 核終戰神：政務官勿拿下屬墊背

2018-03-28 16:08

核二又有狀況 黃國昌要原能會主委、台電董事長下台

2018-03-28 16:00

核二2號機又跳電 原能會：原因待釐清

2018-03-28 15:45

今夏供電救援無望？ 核二2號機併聯失利下午跳機

2018-03-28 15:41

扯！核二2號機併聯一天就有意外 13時25分自動安全停機

2018-03-28 15:13
看更多

熱門文章

扯！核二2號機併聯一天就有意外 13時25分自動安全停機

2018-03-28 15:13

國軍「變形招募」打美女牌！濃妝短裙新妺子 有人被騷擾

2018-03-29 01:24

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

北農董事會 陳景峻「出手」保住吳音寧總座

2018-03-28 17:54

怎麼形容跟著柯P做事的那幾年？簡余晏：不堪回首

2018-03-29 09:53

民進黨bye bye！蘇煥智確定退黨了 無黨籍身分選北市長

2018-03-28 14:41

要去蔣又編5千萬修古蹟 柯志恩：這個政府神經錯亂

2018-03-28 19:42

【重磅快評】要查林姿妙的帳 陳金德在盤算什麼？

2018-03-28 16:59

北農常董張永成酸：吳音寧適合去當理貨員

2018-03-28 15:39

羅東鎮社團補助遭查 孫大千：為打擊對手把格局做小

2018-03-28 13:07

核二2號機才重啟就跳機 核終戰神：政務官勿拿下屬墊背

2018-03-28 16:08

被疑赴中國大陸也未報備 陳菊說話了

2018-03-28 15:45

國台辦爆料黃國昌岳父在陸投資 時力：明顯套招

2018-03-28 15:49

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

蔡英文：兩年執政可看出成績 但只講數字冷冰冰

2018-03-28 16:18

網傳年改會不寄重審處分 銓敘部澄清：錯誤說法

2018-03-28 15:41

【即時短評】深澳非蓋不可？ 因為民進黨跳票比跳電好

2018-03-28 13:40

核二廠2號機重啟後即停 新北市府嚴正譴責

2018-03-28 17:09

核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

2018-03-28 20:23

2號機跳電…環團：誰審核誰負責 原能會高層急赴總統府

2018-03-28 16:55

侯友宜提皮箱見吳淑珍？ 陳水扁：子虛烏有！

2018-03-28 19:19

核二2號機併聯1天就跳機 今夏加入發電有變數

2018-03-28 23:55

飛彈來襲告警簡訊遲到甚至沒收到 國防部解釋了

2018-03-28 20:10

經長才說 啟動若跳機就辦人…立委點名沈榮津下台

2018-03-28 23:55

楊麗環質疑桃園市長民調不公 黨中央：參選人風度問題

2018-03-28 11:50

人事地震！39天出軌4次 台鐵撤換森鐵處長

2018-03-29 00:30

中美貿易戰台得利？ 孫大千批賴清德：不食人間煙火

2018-03-28 16:33

基隆市長傳黑馬？無黨議員張耿輝表明民調後宣布

2018-03-28 12:24

全國農會總幹事張永成 要吳音寧下台

2018-03-28 14:43

核二又有狀況 黃國昌要原能會主委、台電董事長下台

2018-03-28 16:00

李登輝：柯文哲頭腦怪怪的 偎來偎去

2018-03-28 20:51

陳學聖出線黨內有雜音？ 吳志揚：願出力協助整合

2018-03-28 18:12

從米其林到迪士尼 立委把賴揆變萬應公

2018-03-28 15:44

兒虐悲歌／繼母掉包樣本 機警醫護揪下毒

2018-03-28 14:45

直言集／管不管宗教團體 民進黨進退兩難

2018-03-29 00:07

北市30萬票不投綠？孫大千：因對低薪無作為

2018-03-29 08:00

陳景峻要保吳音寧？ 丁守中批：北農不應酬庸養肥貓

2018-03-28 12:22

蔡正元：李應元當年倡遷移松機 遭馬英九歪理打腫臉

2018-03-28 16:20

林錫耀：國民黨有幾縣市 民進黨有機會可搶下

2018-03-28 16:43

李登輝：若不能成為正常化國家 永遠內耗、對立

2018-03-28 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top