核二2號機併聯1天就跳機 今夏加入發電有變數

2018-03-28 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳馥馨 ／台北報導



核二廠二號機才併聯發電一天，昨天就傳出跳機事故，今年夏天能否加入發電恐出現變數。圖為核二廠廠房外觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

原本被期待能成為今夏穩定供電生力軍的核二廠二號機，在併聯發電約一天後，昨天下午一時廿五分跳機。原能會表示，後續要提綜合檢討報告，並經核准後才可再啟動。外界預料，今夏加入發電恐怕有變數。

台電發言人徐造華表示，核二二號機周二晚間進行主汽機超速跳脫測試，並於昨天清晨七時廿六分完成發電機第二次併聯，但是在下午約一時廿五分，反應爐功率約百分之廿七，進行後續併聯測試時，反應爐產生保護動作而停機，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起。

檢討報告耗時…很難預估

至於綜合檢討報告要花多少時間完成？原能會官員表示，這要視肇因而定，目前很難預估是一、兩天，還是一、兩個月才能完成報告。

核二二號機併聯不順也引發立委關切，立院經委會召委高志鵬已緊急更動議程，今天審查經濟部非營業基金預算之前，先由經濟部長沈榮津進行這次事件的專案報告。

核二二號機能否再運轉？沈榮津昨天表示，是不是核安問題，以及能不能再運轉，均事涉核能專業，必須由台電提出報告給原能會依規定處理。

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四月處在「供電警戒」橘燈

根據台電未來二個月的電力供需預測，不含核二二號機，四月都處在「供電警戒」的橘燈，供電餘裕只剩一百六十萬瓩左右；一直到五月歲修機組歸隊時，才稍稍好轉為「供電吃緊」的黃燈，供電餘裕也只約二百萬瓩左右。

儘管台電對未來供電展望只表示「稍微緊澀」，但根據電力供需預測，意味著只要有二到三部中大型機組出狀況，或是氣溫驟升負載增加，就要進入限電警戒狀態。

為了全力備戰夏季供電，台電已要求所有大修機組都盡可能要在五月廿日前歸隊。另外，大林新一號機、大林新二號機兩部共一百六十萬瓩機組也已在新機組試俥階段，將加入今夏發電。