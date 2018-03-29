原能會主委：沒核安問題 不曉得要負什麼責任

原能會主委謝曉星昨天被立委點名下台負責，他回應媒體時表示，沒有發生核安問題，不曉得要負什麼責任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 核二廠二號機重啟後跳機，外界預料台電高層恐有一波地震。但經濟部長沈榮津昨天表示，在釐清發生原因之後，才會決定是否追究責任。

立法院教育文化委員會十五日針對核二廠二號機重啟進行專案報告，當時原能會主委謝曉星與台電董事長楊偉甫被立委黃國昌逼問，如果再出問題，願不願意下台負責？兩人當時表示，會負起該負的責任。想不到昨天就發生意外。

謝曉星昨天回應媒體時表示，沒有發生核安問題，不曉得要負什麼責任。原能會核管處則說，有些問題檢查不出來，須機組再啟動後才會知道。

核二廠二號機昨天是在併聯升載的過程中，發生安全性停機；相關官員分析，一是在併聯測試階段，還未正式接受電力調度；二並未如上次八一五大停電一樣，發生大規模停限電以及造成產業損失，暫不致要求官員或高層下台負責。是否有其他的懲處名單，台電肇因報告還沒完成，目前都無法判斷。

核二廠二號機在二○一六年五月十六日大修完成，進行併聯發電時立刻跳機，表現「很漏氣」；這次重啟之前，沈榮津就已三申五令，絕對不允許再發生「啟動後隨即跳機」的「漏氣事件」。經濟部並指派台電總經理鍾炳利親自到現場督軍，未料依然發生狀況。