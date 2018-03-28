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經長才說 啟動若跳機就辦人…立委點名沈榮津下台

2018-03-28 23:55聯合報 記者許家瑜丘采薇、鄭媁、胡宥心王長鼎／台北報導

核二廠二號機併聯發電不到一天就跳機，立委點名經濟部長沈榮津下台負責。記者陳柏亨／...
核二廠二號機併聯發電不到一天就跳機，立委點名經濟部長沈榮津下台負責。記者陳柏亨／攝影
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台電核二廠二號機併聯申請日前甫獲原能會審查同意，並開始併聯發電，但不到一天就傳出二號機跳機，引起外界關注。在野黨團點名經濟部長沈榮津、台電董事長楊偉甫、原能會主委謝曉星都應該下台負責，並要求經濟部和台電今天立法院經濟委員會作專案報告。

民進黨團立委黃國書說，台電應該在最短時間內把問題釐清，並進行必要責任追究，盡速提出改善措施，誠實向社會做交代。民進黨團幹事長何欣純則表示，原能會要確保安全最重要。

國民黨團書記長李彥秀抨擊，台電董事長楊偉甫日前信誓旦旦地說，若核二廠發生狀況，他願意負起責任，國民黨團將要求楊偉甫下台以負起政治責任。另外，經濟部長沈榮津曾說核二廠二號機啟動後若隨即跳機，將直接辦人，因此他也應兌現承諾，主動下台負責。

李彥秀說，黨團也主張，賴清德應立即召開全國性的能源安全公聽會，對國人交代，而原能會、經濟部與台電也需對此提出專案報告，向大眾說明清楚，始能繼續審查核能發電後端營運基金。

時代力量黨團指出，核二再啟不但違背蔡英文總統「非核家園」的政策價值，與能源轉型背道而馳，也恐再次威脅民眾的健康安全。原能會主委、台電董事長應立即下台負責；行政院長賴清德也應道歉並且就能源政策、供電穩定作專案報告，核二二號機未經立院同意，不得再啟。

核二廠二號機昨天下午跳機，新北市核能安全監督委員會緊急開會，要求台電徹查事發原因...
核二廠二號機昨天下午跳機，新北市核能安全監督委員會緊急開會，要求台電徹查事發原因。 圖／新北市政府提供
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新北市核能安全監督委員會昨天緊急召開因應會議，主委李四川對核電廠及相關單位把關不嚴深表遺憾及譴責，要求台電公司徹查事發原因，同時也要求原能會確實善盡監督責任及落實審查。

府院高層暫不回應

【記者林敬殷／台北報導】核二廠二號機前天剛獲原能會審查同意併聯，昨天下午傳出安全停機。府院高層昨天均暫不對外回應，由台電及原能會對外說明。

相關人士表示，目前還在確認原因，以台電初步報告看來，核二廠二號機在前天併聯後，是逐步增溫、逐步滿載，後來因故閥門彈起，是預防性的停機。

但他也指出，未來要如何處置，需要看原因為何，現在不宜過早作結論，一旦確定沒有問題，才有可能再來重新啟動，且也需要先經原能會確認安全無虞下。不可否認，台電及原能會今天都要到立法院報告，屬於政治面的因素也加進來，將會是很頭痛的問題。

台電原能會核二賴清德

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