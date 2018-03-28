核二跳機 打亂供電穩定這盤棋

2018-03-28 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎



核二廠二號機再度發生跳機事故，圖為核二廠外觀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 核二廠二號機重啟併聯才一天，就再度傳出跳機事故，這樣的結果加深了民眾對核安的擔憂、對台電的疑慮，以及對原能會和經濟部的不信任。

推動非核家園是民進黨政府的終極目標，當初重啟核二二號機，是蔡政府權衡今夏供電穩定和減少空汙之間，不得不做的政治決定；如今核二二號機「落漆」的表現，勢必讓原能會在是否同意其再重啟面臨左支右絀的困境，也打亂了賴內閣解決「五缺」、承諾供電穩定的一盤棋，更讓年底的地方選舉增添不可測的變數。

蔡政府上台後，在核四封存、核一廠一號機和核二廠二號機停機的情況下，加上綠能短時間難以彌補核電缺口，造成電力供應始終面臨走鋼索、看天吃飯的窘境，供電亮出限電警戒的紅燈成為新常態，去年的八一五大停電就是在這樣的背景下發生。當時走了一個經濟部長李世光，對民眾而言可能無感，有感的卻是政府要全民共體時艱，公務員被迫在酷暑下關冷氣、走樓梯。

電力供應問題不只是民生問題，還攸關產業發展，但前閣揆林全曾經告訴台電，重啟核電「不要再期待了，趕快死了這條心」。於是，靠著燃煤、天然氣的發電機組「火力全開」，成了補充電力缺口的即戰力，結果導致去年秋冬中南部地區籠罩在空汙之中，成為民眾揮之不去的陰影，政府更被譏諷為要民眾「用肺發電」。

年底的縣市長選舉結果，被視為攸關二○二○年蔡總統能否連任，為避免重演八一五大停電以及空品出現「紅害」而衝擊選情，成為賴揆必須務實面對的問題，因此即使被質疑違背非核家園的理想，他也得選擇重啟核二廠二號機。

即使從行政到立法部門一路開綠燈，就是希望讓核二廠二號機能趕在四月加入供電行列；經濟部長沈榮津更三令五申，重話要求台電不准再發生「啟動後隨即跳機」，否則一定直接辦人。結果人算不如天算，核二二號機仍重演二○一六年大修後併聯後即跳機的事故。

核二廠二號機上次跳機是因「保護電驛跳脫」而停機，昨天則是「蒸汽旁通閥靈敏度測試調整」引起，雖台電都強調是安全停機，但民眾聽起來都是半信半疑。重點是，重啟核電向來就非關專業問題，而是政治問題，核二廠一再出包，成了原能會和賴揆燙手山芋。

新聞辭典》什麼是「蒸汽旁通壓力控制系統」？

「蒸汽旁通壓力控制系統」，是核電機組中，控制蒸汽流量的系統，其功能是控制有多少蒸汽進入主汽機推動發電機，以及有多少蒸汽進入旁通閥。

蒸汽量的變化會影響反應爐的壓力，為了調控送往汽機的蒸汽量，所以要進行「蒸汽旁通壓力控制系統」靈敏度的動態調校。