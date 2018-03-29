觀察站／專業掛帥 別鬧意氣之爭

2018-03-29 02:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨



核二2號機在併聯發電後24小時，還是發生跳機意外，讓反對核二2號機重啟者見獵心喜；支持核二重啟者則是「恨鐵不成鋼」。核二2號機究竟是不是「扶不起的阿斗」？不是任何人可以置評的，一切還是得靜待專業調查報告出爐。

核二2號機連續兩次發生大修後併聯發電的跳機事件，前次是「保護電驛跳脫」而停機，昨天則是「蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起」，雖然台電都強調是「安全停機」，但民眾聽起來都是半信半疑。

而昨天跳機意外後，也未見行政院高層出面表態，顯然是不想以政治力判生死，想把核二2號機到底還有沒有救，交給專業的原能會來評判。

但跳機理由「百百款」，民眾聽來都「霧煞煞」，核二2號機到底還能不能運轉發電，對民眾而言，安全才是第一要件。

台電與原能會都要說清楚、講明白，否則永遠有人在「背黑鍋」。

不過，奚落核二2號機出意外的人也不用太開心，行政院之所以會支持重啟核二2號機，就是今夏供電會有缺口。台灣缺電的問題「沒有人是局外人」！

別忘了去年夏天的供電就是天天在走鋼索了，當時一場颱風發生了和平電廠電塔倒塌事件，所有公部門都停吹冷氣半個月，我們當然不希望今年事件重演，怨聲載道，這個問題還是要專業掛帥，不要又釀成不同立場的意氣之爭。