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核二2號機出包 供電添變數

2018-03-29 02:25經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

核二2號機昨天跳機，能否再運轉？立法院經委會要求今天專案報告。經濟部長沈榮津（右...
核二2號機昨天跳機，能否再運轉？立法院經委會要求今天專案報告。經濟部長沈榮津（右三）表示，事涉核能專業，台電將提報告給原能會，依規定處理。 記者曾學仁／攝影
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原本被抱以期待、能成為今夏穩定供電生力軍的核二2號機，在併聯發電約一天後，於昨（28）日下午1時25分跳機。原能會表示，後續要提綜合檢討報告，並經核准後才可再啟動；外界預料，今夏加入發電恐怕有變數。

根據台電未來二個月的電力供需預測，不含核二2號機，整個4月都處在「供電警戒」的橘燈，供電餘裕只剩160萬瓩左右；一直到5月歲修機組歸隊時，才稍稍好轉為「供電吃緊」的黃燈，供電餘裕也只約200萬瓩左右。

經濟日報提供
經濟日報提供
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台電發言人徐造華表示，核二2號機於周二晚間進行主汽機超速跳脫測試，並於昨天清晨7時26分完成發電機第二次併聯，但在下午約1點25分，反應爐功率約27%，進行後續併聯測試時，反應爐產生保護動作而停機，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起。

至於綜合檢討報告要花多少時間完成？原能會官員表示，這要視肇因而定，目前很難預估是一、兩天，還是一、兩個月才能完成。

核二2號機併聯不順也引發立委關切，立院經委會召委高志鵬已緊急更動議程，今天審查經濟部非營業基金預算之前，先由經濟部長沈榮津就本次事件進行專案報告。

核二2號機的裝置容量為98.5萬瓩，原本「排除萬難」併聯發電，就是盼能讓備轉容量率上升3個百分點，增加今夏電力調度靈活性。但昨天併聯不順利，也讓外界疑慮升高，再次重啟恐怕又是困難重重，也替今夏供電增添不確定性。

核二2號機能否再運轉？沈榮津昨天表示，是不是核安問題，以及能不能再運轉，均事涉核能專業，必須由台電提出報告給原能會有規定處理。

儘管台電對未來供電展望只表示「稍微緊澀」，但根據電力供需預測，意味著只要有二到三部中大型機組出狀況，或氣溫驟升負載增加，就要進入限電警戒狀態了。為了全力備戰夏季供電，台電已要求所有大修機組都盡可能要在5月20日前歸隊。

供電核二台電

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