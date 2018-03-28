核二2號機跳機 原廠技師29日抵台協助

2018-03-28 23:38 中央社 台北28日電



核二廠2號機今天下午跳機，台電表示，由於105年4月進行蒸汽旁通壓力控制系統數位化更新工程，僅動態模擬，實際問題得併聯後才能知道；原廠技師預計明天抵台，最快30日向原能會提出綜合檢討報告。

核二廠2號機昨天再度起動，今天下午1時25分停機，台電表示，核二廠2號機起動後併聯，需要進行幾個階段的測試。依照計畫時程，昨天晚上進行主汽機超速跳脫測試，今天7時26分完成發電機第二次併聯，不過下午由於反應爐產生保護動作，自動停機，詳細原因還在調查當中。

台電發言人徐造華今天表示，估計可能是因為併聯時，進行「蒸汽旁通壓力控制系統」靈敏度的動態調校，蒸汽量的變化影響反應爐的壓力，導致反應爐產生保護動作而停機，目前所有設備均在正常安全狀態。

徐造華表示，由於105年4月進行蒸汽旁通壓力控制系統數位化更新工程，當初更新後都是在靜態模擬狀態，機組並未運轉，所以沒有產生類似問題；原廠技師預計明天抵台，確認相關數位化工程參數設定等，哪部分出現問題，預計最快30日將向原能會提出綜合檢討報告。

根據台電公司指出，相關數位化更新工程，來自美國總公司INVENSYS（英維思），台灣也有設立分公司，但是全球都有相關據點，技師將由總公司調派，預計明晚才會抵達。

睽違680天，核二廠2號機3月27日中午12時55分併聯，最高發電量達20萬瓩，總裝置容量共98.5萬瓩；到今天1時25分，僅運轉24.5小時就跳機。

核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，停機680天。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。