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核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

2018-03-28 20:23聯合報 記者董俞佳╱即時報導

為了解決供電問題，行政院長賴清德選擇重啟核二廠二號機。 圖／聯合報系資料照片
為了解決供電問題，行政院長賴清德選擇重啟核二廠二號機。 圖／聯合報系資料照片
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核二廠二號機重啟，今天卻傳出跳電。民間團體、時代力量同聲呼籲，誰審核誰負責，要求原能會主委謝曉星等人要對此負起政治責任。謝曉星稍早回應媒體時表示，沒有發生核安問題，不曉得要負什麼責任。原能會核管處則表示，有些問題檢查不出來，核電廠機組啟動後，才會知道。

原能會指出，今天天下午1點25分，核二2號機在升載過程中，反應爐功率約27%時，中子偵測系統偵測到規範外的訊號，導致反應爐急停，機組安全停機。

因核二重啟外界嘩然，日前原能會主委謝曉星在立法院教育委員會接受備詢時，立委黃國昌問，若再運轉後出事怎麼辦時，回答「會負起該負的責任」；黃國昌今天點名謝曉星、台電董事長楊偉甫應立即下台負責。謝曉星回應《蘋果日報》時說，沒有發生核安問題，不曉得要負什麼責任，首先要釐清跳機原因。

原能會核管處副處長李綺思表示，台電公司後續必須查明肇因並依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定提出綜合檢討報告，經原能會核准後才可再起動。

至於什麼是中子偵測系統的訊號動作，李綺思解釋，反應爐有很多偵測工作，有的是溫度、有的是壓力等訊號，如果超過範圍就會導致跳機，這是安全保護措施之一，在檢查時有時檢查不出，運作後才會知道。

原能會核二台電

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