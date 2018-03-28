核二2號機跳機 在野立委要求賴揆專案報告

2018-03-28 18:47 中央社 台北28日綜合報導



行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

核二廠2號機今天下午1時25分發生跳機意外。對此，時代力量立法院黨團總召徐永明表示，將提案要求行政院長賴清德到立法院進行專案報告。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，對於時代力量提出專案報告，國民黨傾向支持。

她說，經濟部長沈榮津曾說核二廠2號機啟動後若隨即跳機將直接辦人，呼籲沈榮津應兌現承諾，主動下台負責。賴清德也應立即召開全國性的能源安全公聽會，對國人交代，錯誤能源政策只會讓國家陷入不安。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，核安的問題非同小可，相關單位第一時間就應對外說明清楚。如果說不清楚、講不明白，賴清德就要來立法院做更清楚的說明。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，原能會要確保安全第一，台電也要徹查事發原因，並交代清楚；原能會在確保安全無虞後，才能繼續進行，現在就靜待台電找到問題、釐清問題。

徐永明今天回應媒體詢問時強調，核能安全問題非常重要，他認為，賴清德應負起政治責任，公開說明並道歉。原子能委員會主委和台電董事長必須下台負責。

時代力量立委洪慈庸國會辦公室下午發布「核二2號機安全跳機，要求賴院長道歉和專案報告，原能會、台電首長下台」聲明，這份依據全體黨籍立委共識擬具的聲明訴求：原能會主委、台電董事長立即下台負責；要求賴清德道歉，至立法院就能源政策、供電穩定作專案報告；核二2號機未經立法院同意，不得再起。

聲明中指出，時代力量過去就一再提醒，再起核二不但違背總統蔡英文「非核家園」的政策價值，與能源轉型背道而馳，也恐再次威脅民眾的健康安全。今天的意外，顯示政府一再保證的核能安全，竟在短時間之內又馬上破功。

時代力量在聲明中強調，時代力量當時就指出，如果政府執意再起，若發生任何事故，原能會主委、台電公司董事長與行政院長，都必須負起政治責任。

核二廠2號機今天下午1時25分發生跳機意外，台電初判，可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機，初估檢討報告及肇因追查至少需要1至2天，後續起動需再經原能會同意；經濟部及台電證實，明天將赴立法院經濟委員會進行專案報告。