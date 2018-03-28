核二2號機24小時跳機 明赴立院專案報告

2018-03-28 19:39 中央社 台北28日電



停機680天後再轉的核二廠2號機，運轉24小時後，今天下午1時25分跳機，經濟部及台電證實，明天將赴立法院經濟委員會進行專案報告。

睽違680天再轉，核二廠2號機今天下午1時25分發生跳機意外，台電初判，可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機，初估檢討報告及肇因追查至少需要1至2天，後續起動需再經原子能委員會同意。

經濟部表示，立法院經濟委員會明天原定審查107年度經濟部主管經濟作業基金、水資源作業基金及經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金及地方產業發展基金預算；因核二廠2號機發生跳機，明天將要求台電、經濟部赴立法院專案報告後，再審查特別基金。

台電表示，核二廠2號機起動後併聯，需要進行幾個階段的測試。依照計畫時程，昨天晚上進行主汽機超速跳脫測試，今天7時26分完成發電機第二次併聯，不過下午由於反應爐產生保護動作，自動停機，詳細原因還在調查當中，併聯期間最高發電量達20萬瓩。

核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，停機680天。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。

根據台電公開資料顯示，103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。