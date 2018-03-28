2號機跳電…環團：誰審核誰負責 原能會高層急赴總統府

2018-03-28 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



原能會日前才通過台電申請核二廠2號機重啟，不過今天卻傳出跳電。環保團體綠色消費者基金會秘書長方儉在臉書發文指出，核二2號機誰審核通過的誰要負責，綠色公民行動聯盟秘書長洪申瀚則要求，經濟部、台電、原能會必須對外說明，給一個交代。對此，原能會表示，今天對外說明只要以釐清技術安全為主。據了解，今天核二2號機跳電之後，原能會高層急赴總統府進行報告。

原能會指出，今天下午13點25分，核二2號機在升載過程，反應爐功率約27%時，發生因中子偵測系統訊號動作，反應爐急停。機組安全停機，急停原因目前進一步確認中，原因明確後相關資訊將再對外公布。

原能會審核通過核二2號機重啟，之前有引發環保團體大反彈。包括綠色消費者基金會、綠色公民行動聯盟、台灣環境輻射走調團等都質疑重啟老舊的核電廠，恐怕會有安全隱憂。

綠色公民行動聯盟秘書長洪申瀚表示，兩年前核二2號機也是大修後，通過台電跟原能會安全檢查，但啟動後不到幾分鐘就發生爆炸事件，停機至今。洪申瀚說，原能會、台電這次也一樣，一直說通過嚴密安全的檢查，可是也發生類似的安全問題，讓外界對於他們的信任感降低。

去年核二2號機也是啟動後發生異常高溫又降仔在啟動，每次都是安全檢查後卻無法揪出異常狀況，現在大家很難相信這個安全檢查了，為什麼每次都是大小狀況，如果不幸發生大問題怎麼辦，台電跟原能會的安全公信力大大受損。

原能會核管處副處長李綺斯表示，後續台電公司須查明肇因並依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第十八條規定提出綜合檢討報告，經原能會核准後才可再起動。

至於什麼是中子偵測系統的訊號動作，李綺思解釋，反應爐有很多偵測工作，有的是溫度、有的是壓力等訊號，如果超過範圍就會導致跳機，這是安全保護措施之一。至於為何會出現這個訊號，李綺思表示，目前台電仍在查，為什麼有這個訊號出現。