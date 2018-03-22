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核安怎解？ 新北3市長參選人提見解

2018-03-22 01:06聯合報 記者陳珮琦／新北報導

位於萬里的核二廠。 圖／聯合報系資料照片
位於萬里的核二廠。 圖／聯合報系資料照片
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針對原能會通過核二廠重啟，藍、綠陣營角逐新北市長參選人紛紛提出不同的看法與見解，尤其核安與核廢料何去何從？都應跟全民說明清楚。

前台北縣長周錫瑋認為，蔡政府應就能源政策重新規畫，尤其開發新能源的規畫和其他綠能研究、經費的投注，更應明確表態，這是非常重要，「現在不做，以後就來不及」。

周錫瑋說，核二廠二號機組重啟牽涉層面包括核廢料貯存問題，政府必須把各核電廠安全問題向全民說明清楚；過去政府曾就核安防災及人員疏散舉辦大規模的演習，此時是否應再舉辦？政府應就全國能源政策進行重新規劃，並很負責任地向全民說明。

他說，燃煤火力發電大家都一致反對，「我認為也絕對行不通」，像法國等先進國家已就新能源的研究開發抑注大筆經費的投資，這是非常重要，「我們一定要迎頭趕上」。

新北市前副市長侯友宜也說，是否重啟？是中央和立法院的權限，但他重申：「沒有核安就沒有核電」立場。他說，中央必須積極面對核二廠燃料棒冷卻池爆滿危機，「新北市絕對不能成為核廢料的最終處置場。」

民進黨現任立委吳秉叡則說，能源會還要到立院報告，同時核二廠二號機組還未除役，歲修後重啟是合乎規定。

此外，周錫瑋也問賴院長何時可以加速公辦大規模都更？都更三法，目前僅剩都更修正條例還沒過關，行政院應加速讓它通過外，當務之急須將斷層帶上的建築遷移至安全地點、現存危樓和不符合七級安全係數以上的老舊建物應依法立即改建，不要再以補強處置。

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