核二2號機重啟 朱立倫批：頭痛醫頭

核二2號機昨重新啟動，新北市長朱立倫重申不應該只是「頭痛醫頭」。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

台電昨下達核二廠二號機重啟命令，環保署副署長詹順貴也被外界解讀可能正處轉職前夕，新北市長朱立倫重申，核二廠二號機是法定範圍內，但要關心的是核能安全、核廢去處，不應該是只想解決目前的問題，「頭痛醫頭」。

朱立倫說，先前曾與行政院長賴清德提及不論是核能重啟、深澳電廠或綠能，每一項都必須有完整的策略，就像現在的核二本來不重啟現在卻重啟，同時又宣布深澳燃煤電廠的新建，為什麼燃煤是唯一選擇，那燃氣呢？汙染的過程又是如何？

朱指出，這些資訊不論台電也好，經濟部也好或行政院也好，都有責任讓全民知道，「不要用模糊的字眼掩蓋事實」，只有明確的溝通，讓民眾知道真相是什麼，才能夠對台灣未來能源政策有信心。

對於深澳燃發電廠案，朱立倫再度指出，環保署、經濟部、行政院都應該要說清楚講明白，民眾是絕對無法接受，新北市府也與民眾站在一起，多次強調不反對設置深澳電廠，但這在這時代，要設高汙染性的燃煤電廠，這是全民最大疑慮。

朱立倫認為，根據過去11年前已做過的環評，且現階段完全是空地的情況，用一個環差的情況就要通過，這是一個最大爭議的原因。

至於環保署副署長詹順貴日前在深奧燃煤電廠環境差異分析案中，投下關鍵的一票，讓案子順利過關，引來各界批評聲浪，甚至接受電台專訪時表示，環境影響評估法修法通過，會作為「轉換跑道」的結束，被外界視為即將離職。朱立倫沒有回應。