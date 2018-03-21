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核二2號機今重啟 月底滿載發電

2018-03-21 14:39聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

原能會同意台電核二廠2號機再起動申請，圖為核二廠廠房外觀。 圖／聯合報系資料照片
原能會同意台電核二廠2號機再起動申請，圖為核二廠廠房外觀。 圖／聯合報系資料照片
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台電董事長楊偉甫今（21）日在立法院經濟委員會表示，台電昨日接獲原能會來函同意核二廠2號機大修後再運轉申請，核二廠今(21)日上午已完成起動前檢查與確認，11時30分進行機組起動作業，預估5天後併聯發電、3月底可滿載發電，台電將會有更彈性的電力調度。這是核二2號機於2016年5月16日停機後，重新運轉。

核二2號機前年5月16日大修完剛併聯後，就因為避雷器故障而停機，再經過約600多天台電申請再運轉，滿載後預計提供98.5萬瓩加入供電，有望增加3%備轉容量率。該機組預計2023年除役。

原能會日前已赴立法院報告，經濟部長沈榮津表示，昨（20）日已接到原能會的同意核准再運轉，也責成台電公司做好再運轉最後安全確認，台電核能部門在收到命令核准函後會依照程序，將控制棒逐漸抽離、核反應就會慢慢增加。

楊偉甫說，核二2號機今日約九點半已下達再起動請求，預估五天內達到併聯，之後階段性提高發電量，再經過四天滿載，預計3月底滿載98.5萬瓩發電，以因應氣溫逐漸升高氣候狀況，4月就會有更多電力調度彈性。

楊偉甫強調，核二2號機再運轉是觀察今年度供電情況，希望能確保備轉容量率可以維持6%，由於目前經濟環境正逐步復甦且力道明顯，若核二2號機加入運轉，能讓備轉容量提高、有更多彈性。

楊偉甫說，現在面臨空汙問題，台中、高雄等都有減煤要求，台電希望有更多電力來源、並且有更多電力來調度增加彈性，讓燃煤電廠有更多降載的機會。

楊偉甫說，今年排定大修的包括核三的兩部機組，希望能在預期目標期間完成大修並確保品質，希望在夏季用電高峰保持在6%以上的備轉容量率，為台電努力的目標。

台電核二原能會備轉容量率供電

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