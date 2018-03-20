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停機600天終於要開機 核二廠2號機最快明抽棒啟動

2018-03-20 20:48聯合報 記者高詩琴╱即時報導

原能會同意台電核二廠二號機再起動申請。圖為核二廠廠房外觀。 本報資料照
原能會同意台電核二廠二號機再起動申請。圖為核二廠廠房外觀。 本報資料照
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原能會今天發文台電，同意核二廠2號機再轉。台電今天表示，已收到了公文，正執行「安全核對作業」，預計明天上午可完成。順利的話，核二廠2號機明天下午將進入起動程序作業，包括抽棒啟動，最快下周一將申請併聯發電。

台電表示，今天下午開始執行安全核對作業，由核安團隊按部就班進行起動前檢查與確認，預計整個安全核對作業將在明天上午完成。

核二廠2號機於2016年5月16日大修後發生跳機，至今停機已達673天。台電說，對於這一次再轉相當謹慎，因此在「九天期」前特別安排一個「安全核對作業」，檢查抽控制棒前的各種準備事項、流程、現場檢查。

台電表示，安全核對作業完成後，將依照大修後再運轉的起動程序作業。一切順利的話，明天下午核二廠2號機將進入「九天期」作業，也就是前五天前置作業，如抽棒、起爐、加溫、加壓、測試等，以及四天的「併聯到滿載發電」過程。

台電指出，最快下週一會申請併聯發電，順利的話30日可以滿載運轉。

台電發言人徐造華表示，核二廠2號機併聯後，對於供電穩定大有幫助。目前台電預估四月電力燈號為「供電警戒」橘燈，但是核二廠2號機併聯後，「我們會把備轉拉回到6%左右，燈號恢復黃燈」。此外，核二廠2號機回來後，燃煤機組、有運轉時數限制的天然氣機組也可以少發一點電。

台電核二供電

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