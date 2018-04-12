祖克柏允解決FB仇恨言論 緬甸民團表歡迎

2018-04-12 22:53 中央社 華盛頓/仰光12日綜合外電報導



社群媒體巨擘臉書（Facebook）執行長祖克柏承諾要在24小時內處理煽動暴力的仇恨言論，緬甸公民團體對此表示歡迎，並敦促臉書在緬甸投入更多資源。

路透社報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）10日面對美國國會詢問有關臉書個資用於干預美國總統大選以及臉書上的仇恨言論等問題，祖克柏表示，臉書將會加緊努力遏止緬甸的仇恨訊息。

緬甸6個公民團體的代表在一封致祖克柏的電子郵件中，稱讚他承諾要在24小時內處理仇恨言論問題「具有歷史性的意義」，但他們說臉書未能在緬甸建立有效機制，以便能更快發現和移除具有威脅性的臉書貼文。

社群媒體分析家黎奧（Victoire Rio）表示：「目前還不清楚他們打算如何證明他們正在實現這些目標…我們將會繼續監督他們。」

黎奧參與了緬甸公民團體和祖克柏之間的電子郵件往來，討論臉書在偵測和遏止仇恨言論的效用。

法新社報導，近來有憤怒的網路人士指出，臉書被當成散播煽動言論的工具，導致緬甸發生流血事件。自去年底以來，這個多為佛教徒的國家已驅逐約70萬名緬甸穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）至孟加拉。

提倡數位權的組織MIDO執行長塔克塔克翁（HtaikeHtaike Aung）說：「這不只問題很大，也很危險，臉書須負更多責任。」

他們和緬甸另5個公民團體在仰光郊區辦公室對抗停電的同時，聯合致函祖克柏質疑他近來關於對抗緬甸仇恨言論的說法，祖克柏也迅速回信允諾解決問題。