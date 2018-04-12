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緬甸人批臉書成煽動工具 祖克柏親自道歉

2018-04-12 21:23中央社 仰光12日綜合外電報導

社群媒體臉書創辦人祖克柏。美聯社
社群媒體臉書創辦人祖克柏。美聯社
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緬甸民間團體批評社群媒體臉書沒有積極阻止仇恨言論擴散，但這一天反仇恨言論運動人士的小辦公室響起一陣驚呼，因為他們收到一封電子郵件，寄件人是臉書執行長祖克柏

法新社報導，憤怒的網路人士表示，臉書被當成散播煽動言論的工具，導致緬甸發生流血事件。自去年底以來，這個多為佛教徒的國家已驅逐約70萬名緬甸穆斯林少數族裔洛興雅人（Rohingya）至孟加拉。

提倡數位權的組織MIDO執行長塔克塔克翁（HtaikeHtaike Aung）說：「這不只問題很大，也很危險，臉書須負更多責任。」

他們和緬甸另5個團體在仰光郊區辦公室對抗停電的同時，聯合致函祖克柏（Mark Zuckerberg），質疑他近來關於對抗緬甸仇恨言論的說法。

祖克柏先前接受新聞網站Vox訪問提到，緬甸佛教徒和穆斯林都在臉書通訊軟體Messenger上，散布「聳動」訊息。

祖克柏說：「那就是我認為，人們顯然試圖利用我們的工具來激發真正危害的那種案例。」

他說：「如今，發生那種情形，我們的系統會偵測出有此意圖。我們阻止那些訊息擴散。」

上述6個在地科技和人權組織於是發表公開信表示，聽見祖克柏稱讚臉書在緬甸的系統有效率，他們「感到驚訝」。

這些團體說，臉書對緬甸仇恨言論和謠言的回應，多年來一直「不恰當」，「臉書花了超過4天，才讓訊息停止傳播」。

不過，祖克柏親自回覆並致歉也讓他們感到驚訝，這不只是因為祖克柏隔天就回覆，還有他對於通報臉書貼文的感謝。

祖克柏說，臉書正在增加緬甸語人員，以「更加瞭解當地的特殊挑戰，還會建立正確工具，協助維護當地人安全」。

緬甸祖克柏佛教

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