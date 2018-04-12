祖克柏作證落幕 專家：息眾怒手法奏效

2018-04-12 10:43 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



社群媒體臉書創辦人祖克柏。美聯社 分享 facebook 社群媒體臉書創辦人祖克柏連兩天赴國會作證，今天儼然全身而退。臉書股價回升，專家指出，祖克柏願負全責的話語很有說服力，反倒是國會議員似乎不太了解臉書的運作方式。

法新社和華盛頓郵報報導，兩天兩場全長10小時來自91位議員的馬拉松式拷問，是近期記憶裡最有看頭的國會聽證會之一，社群媒體熱議紛紛，「#祖克盃」（#ZuckerBowl）、「#祖克柏作證」（#ZuckUnderOath）等主題標籤大量湧現。

臉書（Facebook）疏於保護隱私引發眾怒，包括將8700萬筆用戶個資外洩給政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）一事尤其備受關注，國會兩院議員均提議對網路企業祭出相關規範。

33歲的祖克柏（Mark Zuckerberg）同意，用某些規範來約束社群媒體公司是「無可避免的事」。這位執行長更提供臉書改革承諾清單，誓言改善隱私措施及安全性。

「劍橋分析」曾參與川普2016年的美國總統大選選戰，針對這起個資外洩事件，祖克柏重申，臉書已經關閉相關管道，嚴防包括自己在內的個資流入第3方手中。

他前一天在參議院作證時更表示，願意為外洩個資案負起全責。

但他今天在眾議院能源及商務委員作證時也堅定主張，臉書用戶是自己選擇公開資料，臉書的「選擇性加入」（opt-in）功能提供用戶充足的控制。

祖克柏說：「每一次有人選擇在臉書分享某樣東西，他們是主動至服務台，選擇他們希望分享照片、寫訊息給某人。」

他說：「每一次都有控制。」

某層面來說，祖克柏在華府的表現十分成功，臉書股價昨天上升5%，今天再漲0.78%；在經歷過去幾週的重挫後，股價回升被視作公司重獲投資人信心的跡象。

馬里蘭大學（University of Maryland）隱私及教育研究實驗室（Privacy and Education Research Lab）負責人維塔克（Jessica Vitak）指出：「在我看來，他的表現相當有說服力，特別是為公司犯下的錯誤負起全責一事。」

維塔克表示：「這家公司似乎採取相對新的應對措施，而我相信，某程度至少平息了先前外洩案惹怒用戶時，公司回應慢半拍、充耳不聞而招來的批評。」

其他專家則指出，國會議員反倒顯得對臉書所知甚少，推動任何立法可能都會因此更複雜。

德拉瓦大學（University of Delaware）傳播學教授楊恩（Dannagal Young）說：「除非國會議員充分了解臉書運作方式，否則沒人有能力祭出完備規範。」