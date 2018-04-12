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機械式答題、椅墊偷加高 祖克柏聽證會後網友惡搞連連

2018-04-12 10:43聯合新聞網 綜合報導

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerborg）10日到國會接受質詢，過程中表...
臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerborg）10日到國會接受質詢，過程中表情僵硬宛如機器人，加上被發現偷偷在椅子上多加一個坐墊，因此成為網友們的笑柄。圖片來源／美聯社
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臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerborg）因臉書涉嫌侵犯用戶隱私，10日下午到國會接受議員質詢。過程中，他肢體僵硬，回答問題時宛如機器人，加上被大家發現在座椅上多加了一張坐墊「增高」，因此雖然祖克柏從質詢中「安全過關」，但仍成為眾多國外網友的惡搞對象。

10日下午，祖克柏出席聯邦參議院聽證會，他獨自坐在桌前，接受44位參議員長達4.5小時的「拷問」。事前早有準備的他，面對議員的提問多能對答如流，但遇到敏感問題時則含糊帶過，僵硬的表情加上機械式的應答方式，讓祖克柏成為國外網友近日惡搞的主角。例如用修圖軟體將祖克柏的瞳孔上色，並配上文字「原來人類有隱私權」、「蒐集越多的用戶資料，我就越了解如何成為人類」，暗諷他像個機器人。

祖克柏僵硬的肢體和機械式的應答被網友P圖惡搞成「機器人」。圖截自推特
祖克柏僵硬的肢體和機械式的應答被網友P圖惡搞成「機器人」。圖截自推特
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此外，接受質詢時，身高約170公分的祖克柏被發現在椅子上多加了一個坐墊，疑似是希望讓自己看起來高一些，也因此被許多網友嘲笑，「那是他的充電板啦」、「他坐在兒童安全座椅上嗎」。

祖克柏接受質詢時，在座椅上多加了一個坐墊，讓自己看起來高一些，被網友笑稱是「充電...
祖克柏接受質詢時，在座椅上多加了一個坐墊，讓自己看起來高一些，被網友笑稱是「充電板」。圖截自每日郵報
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除了祖克柏本人之外，由於多數參議員並不了解臉書的營運方式，質詢時提出的問題讓許多網友啼笑皆非。舉例而言，高齡84歲的參議員哈契（Orrin Hatch）問祖克柏「使用者沒有付費，那你們如何維持商業模式？」，祖克柏立刻笑著回應，「議員，我們有賣廣告」，讓參議員們頓時啞口無言。參議員們也因此成為網友惡搞的素材，有網友將他們提問的畫面截圖，並自行配上搞笑的對話，「祖克柏先生，為什麼我孫子都不接受我的好友邀請」、「祖克柏先生，我要從哪裡打開我的Email」，暗譏參議員們是「科技文盲」。

祖克柏臉書

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