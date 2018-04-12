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眾院5小時拷問…祖克柏坦承擋不了非法廣告 自己個資也被賣

2018-04-12 06:36中央社 華盛頓11日綜合外電報導

臉書執行長祖克柏11日再赴眾議院接受議員質詢。 歐新社
臉書執行長祖克柏11日再赴眾議院接受議員質詢。 歐新社
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臉書執行長祖克柏今天轉赴美國眾議院作證5小時，雖然他表示臉書用戶可以掌握自身個資，卻也坦承他自己個資也遭不當利用，且承認臉書不能阻止所有不法廣告

祖克柏（Mark Zuckerberg）繼昨天接受參議員近5小時提問後，今天續赴眾議院能源及商務委員會接受議員5小時拷問。

路透社報導，祖克柏坦承自己的個資也難逃劍橋分析之手，凸顯縱如祖克柏這樣技術嫻熟的臉書創辦人，也難以完全保護個資免遭有心人士利用。

祖克柏告訴眾議員，臉書並未發現俄羅斯或中國大陸攫取臉書資料的活動，不過他坦承，臉書無法阻止所有的不法廣告，「即便投入2萬人監控，都不能確保萬無一失」。他也表示，臉書目前有200人負責反恐，監控恐怖主義的內容。

他也表示，為減少俄國潛在取得資料的機會，臉書沒在俄國儲存任何資料，臉書也沒有從文字對話裡收集資訊。此外，他也說臉書需要「更積極主動」地下架不法廣告，這部分會藉重自動軟體。

穿著深色西裝與領帶的祖克柏不斷為臉書的隱私機制辯護，表示用戶能掌握自身個資並決定分享什麼內容。但當被問到是否自己的資料也遭人不當利用，他則回答「是」，但未給更多細節。

法新社報導，祖克柏也表示，對社群媒體公司訂出規範是無可避免的事，但他提醒這類規範恐也會妨礙產業成長。

祖克柏個資廣告

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