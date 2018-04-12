祖克柏續赴國會作證 坦承自己的個資也被賣

2018-04-12 02:09 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



臉書執行長祖克柏今天續赴眾議院能源及商務委員會接受議員詢問。 路透社 分享 facebook

臉書執行長祖克柏今天告訴國會議員，8700萬筆臉書用戶個資遭政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）不當使用一事，他自己的個資也在其中。

祖克柏繼昨天接受參議員近5小時提問後，今天續赴眾議院能源及商務委員會接受議員拷問。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨聯邦眾議員伊蘇（Anna Eshoo）逼問祖克柏，是否他的個資也包含在售給「惡意第三方」的資料中，祖克柏回答「是的」。

路透社報導，祖克柏坦承自己的個資也難逃劍橋分析之手，凸顯縱如祖克柏這樣技術嫻熟的臉書創辦人，也難以完全保護個資免遭有心人士利用。

眾議員帕隆（Frank Pallone）一開始就問「連臉書都無法有效掌控資料，消費者又要如何掌握自身個資」。眾議員們頻頻直指用戶無法控制自己在臉書的個人資料，祖克柏則提出辯解。

祖克柏說：「每當有人選擇在臉書分享東西時..就會有掌控機制，沒有淹沒在別的設定裡，就在臉書上。」

穿著深色西裝與領帶的祖克柏不斷為臉書的隱私機制辯護，表示用戶能掌握自身個資並決定分享什麼內容。但當被問到是否自己的資料也遭人不當利用，他則回答「是」，但未給更多細節。

法新社報導，祖克柏也表示，對社群媒體公司訂出規範是無可避免的事，但他提醒這類規範恐也會妨礙產業成長。

祖克柏說：「網際網路在全球人們的生活裡持續增長，我認為制訂相關規範是無可避免的，但我認為你們必須對制訂規範一事謹慎以對。很多時候，較大或資源規模像我們這樣的公司要遵守規定很容易，但較小的新創公司可能會很困難。」