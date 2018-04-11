矽谷兩CEO贊成加強管控臉書

2018-04-11 16:19 世界日報 編譯組／矽谷10日電



一項最新民調顯示，多數美國民眾認為國會應該加強管制社群媒體，而愈來愈多的科技主管也贊同這個看法。

托希尼沃是應用程式開發公司YML的執行長，他認為立法者不應該在監管臉書一事上讓步，相反地，他贊成全力管控。 世界日報記者廖宜怡／攝影 分享 facebook 「快速行動，打破成規」（Move fast and break things）一直是臉書的座右銘，同樣的精神也可以用來定義矽谷。不過，那些肆無忌憚的日子可能即將終結，不只是臉書，還包括其他科技公司在內。由哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）與YouGov進行的最新民調顯示，61%的美國人應該加強管制社群媒體和科技公司。

托希尼沃 （Ashish Toshniwal）是矽谷典型的成功例子，30多歲的他是應用程式開發公司YML的執行長，他認為立法者不應該在監管臉書一事上讓步，相反地，他贊成全力管控。

臉書、亞馬遜、蘋果和Google母公司Alphabet等科技大廠，在過去十年裡賺進大把鈔票，在相當大的程度上不受政府監管。對立法者為何等到發生問題後才意識到嚴重性，托希尼沃表示：「臉書早在2015年、2016年就已發現問題，只是從未對外公布。如果華盛頓決定管制臉書，我認為是好事，對臉書來說也是好事。倘若臉書受到管制，許多原本不信任臉書的人可能會對他們多一點信任。」

數據管理公司Box創辦人兼執行長利比（Aaron Levie）認為，臉書的個資爭議可能徹底改變矽谷，他支持政府對科技業進行監管。 世界日報記者廖宜怡／攝影 分享 facebook 數據管理公司Box創辦人兼執行長利比（Aaron Levie）認為，臉書的個資爭議可能徹底改變矽谷，他支持政府對科技業進行監管。他表示：「科技業沒有現代化的規範、管控或提供保護措施的例子不勝枚舉，這是未來十年內我們必須應對的根本問題。」

對於臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）10日下午於國會參院出席聽證會時表示「保護臉書社群比想辦法賺錢重要」，利比相信這是他的肺腑之言。利比說：「從長遠來看，如果經營者不保護社群，未來將無利益可言。」