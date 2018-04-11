議員追問誰是臉書對手 祖克柏支吾語塞

2018-04-11 14:58 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



被議員問誰是臉書的競爭對手時，查克柏格語塞答非所問。 歐新社 分享 facebook

南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）10日在參院聯合聽證會上一個大哉問，讓臉書創辦人兼執行長祖克柏為之語塞，而且答非所問。這個問題是：「當今私人產業當中，有沒有可以取代臉書的替代品？」

在參院司法及商業委員會聯合聽證會上，多位參議員對祖克柏提問時，焦點都集中於臉書是否已成壟斷市場的唯一霸主。事實上，從去年開始，就有要求將臉書拆散的輿論聲浪傳出。

葛理漢是聽證會上第一個提出臉書是否涉及壟斷的參議員，接下來阿肯色州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）則跟進表示，現行法規可能更加鞏固臉書的獨霸力量。

對於葛理漢當面詢問：「你的競爭對手是誰？」祖克柏支支吾吾，為之語塞，點名了谷歌、蘋果、亞馬遜以及微軟等「都以不同方式與臉書有所重疊。」

葛理漢進一步問道，如果買了輛福特汽車卻不喜歡，可以改買雪佛蘭的車，「如果我不滿意臉書，什麼是我可以登記使用的同等產品？」祖克柏同樣以臉書的不同服務項目來答覆，但如此說法並沒有讓葛理漢覺得滿意，繼續追問：「當今私人產業當中，有沒有可以取代臉書的替代品？」

這次祖克柏則以較為長篇大論的方式回答，並說「平均每個美國人使用八種不同的應用程式」來與親友聯絡溝通，同時把臉書定調為市場上五花八門的應用程式之一。

葛理漢最後問道，是否認為臉書壟斷市場，祖克柏答道：「對我來說，很確定的是並不會這麼認為。」在座旁聽席則傳出陣陣笑聲。

另方面，33歲的祖克柏10日針對籠罩臉書的隱私外洩醜聞至國會作證，採取安撫姿態，避免因這起醜聞而衍生相關規範，但國會制定新法限制臉書和其他網路公司的可能性恐怕不高。

臉書在祖克柏出席聽證會前，曾雇用數名外部顧問幫忙祖克伯備戰，甚至舉行模擬聽證會，讓他面對議員提問時充分做好準備，包括議員們可能會問什麼，被打斷時怎麼辦，甚至自行模擬國會聽證會。

參院商業委員會民主黨重量級議員尼爾森（Bill Nelson）9日曾表示，面對臉書雙重醜聞，他認為有必要制定新規範，但不預期會有任何實質發展。而祖克柏連續兩天在國會作證，首要任務就是對要求規範網路公司的呼籲做出辯護，若他未能提出令人滿意的答案，國會很可能推出嚴格監管臉書的新法規。

不過國會制定新法限制臉書和其他網路公司的可能性極低，原因包括缺乏政治意志、科技公司遊說起作用，而且議員們也少有人想對付當中牽扯的複雜技術性議題。