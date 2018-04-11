聽證會上為自家辯護 祖克柏：臉書很安全 我和家人都用

2018-04-11 06:13 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ／華盛頓報導



臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)出席國會聽證會。 圖／擷取自youtube 分享 facebook

祖克柏國會聽證夜宿哪家旅店? 上星期和誰通了簡訊? 這些隱私若和大眾分享，祖克柏說，他會不舒服。

民主黨參議員德賓(Dick Durbin)用這兩個問題點出臉書總裁祖克柏國會處女秀的核心。祖克柏今天的聽證會上，多次以「用戶自己選擇和臉書分享」來為臉書辯護，但德賓稱，臉書搞混的一個事實是：即使你未分享特定資訊，臉書卻可以推斷出你昨晚下榻旅店。

但祖克柏否認臉書不安全，「我和我家人都常上臉書」。

祖克柏今天應參院司法與商業委員會之請出席聽證，一改過去無領T恤衫、牛仔褲的休閒風，穿上筆挺西裝、打了海軍藍領帶，輪番接受年齡多比他多出一倍以上的數十位參議員質詢。9日已與祖克柏密談一小時的民主黨尼爾森( Bill Nelson，佛州)說，他上網買巧克力，不久就收到各種巧克力廣告，他問，臉書將啟動用戶付費拒絕廣告的選項，傳言是否為真? 祖克柏未正面回答，只說，「人們不喜歡無關的廣告和內容，我們送用戶相關的資訊，這是我們的商業模式」。

「我們在用戶使用條款寫得很清楚，是你自己控制你在臉書分享的資訊，用戶自己設定隱私和應用權限」祖克柏補充。

對於為何臉書在發現劍橋公司濫用臉書用戶資料後，卻不通知8700億受影響用戶?祖克柏解釋說，當臉書一發現問題，就要求劍橋撤下並刪除所有取得的信息，「我們認定這案子了結了(closed case)」。他也坦承，外洩事件並未通知保護美國消費者權益的聯邦貿易委員會（FTC)。

對於劍橋分析外洩醜聞，多名議員質疑為何只有30萬用戶使用收集數據的問題應用軟件，卻有8700萬用戶個資被取得? 祖克柏說，當用戶下載應用軟體，該用戶的朋友群信息也同時被取得。他說，包括劍橋分析公司、SCL和 AggregateIQ等幾家涉及信息不當取得、使用的組織，都已被臉書封殺。

這次的聽證會不僅牽動臉書形象、未來營運，也將影響聯邦對日益鉅大的社群媒體規範方向。祖克柏(Mark Zuckerberg)總裁之尊親上火線「救火」，先認錯，自己攬責，再說明臉書創立14年來一本連結人際的良善初心，卻未能規避假新聞、外國干預大選、仇恨言論、個資誤用等一連串錯誤。共和黨的商業委員會主席熊恩(John Thune)則反譏祖克柏 : 臉書創立14年，就有14年的道歉紀錄。

面對兩黨議員輪番拷問，祖克柏數度以「不清楚」、「稍後回覆」因應敏感提問。

這場聽證會由參院司法委員會、商業委員會聯合主持，主題是「臉書、社群媒體隱私及濫用資料」，祖克柏是唯一應詢證人。司法委員會主席葛拉斯理（Chuck Grassley，愛州)說，社交媒體徹底改變人們的溝通方式，利用數據聯繫世界各地的人。 通過臉書和其他平台所交換的數據，用戶該知道這些信息如何共享和被保護。 這次聽證會將探討在鼓勵創新的同時，如何回應消費者所期望的隱私保護。

祖克柏出席國會參院聽證會影音

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