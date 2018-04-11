祖克柏赴國會作證 致力安撫不滿議員

2018-04-11 00:12 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



臉書執行長祖克柏赴國會作證。 歐新社 分享 facebook 臉書執行長祖克柏今天就籠罩臉書的隱私外洩醜聞赴美國國會作證，將採取安撫姿態，避免因這起醜聞而衍生相關規範，但國會制定新法限制臉書和其他網路公司的可能性恐怕很低。

路透社報導，33歲的祖克柏（Mark Zuckerberg）預定於下午2時15分（台灣時間11日凌晨2時15分）出席美國參議院商業及司法委員會聯合聽證會。

祖克柏2004年在就讀的哈佛大學宿舍創立臉書，這家公司如今已成為全球最大企業之一，祖克柏將奮力向批評者證明，他是繼續領導臉書的正確人選。

臉書在承認高達8700萬用戶個資遭政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）取得濫用後，面臨來自用戶、廣告商、員工和投資人迅速升高的信任危機。受害用戶多數來自美國。

祖克柏在出席聽證會前，臉書雇用數名外部顧問幫忙主子備戰，甚至舉行模擬聽證會，以讓祖克柏對接受議員提問做好萬全準備。

祖克柏今明兩天赴國會作證，首要任務將是對要求規範網路公司的呼籲做出辯護。

不過國會制定新法限制臉書和其他網路公司的可能性極低，原因包括缺乏政治意志、科技公司遊說起作用，而且議員們也少有人想對付當中牽扯的複雜技術性議題。

參院商業委員會民主黨重量級議員尼爾森（BillNelson）昨天表示，面對臉書雙重醜聞，他認為有必要制定新規範，但不預期會有任何實質發展。