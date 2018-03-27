英國會再要求祖克柏 親自說明臉書洩個資

2018-03-27 23:58 中央社 倫敦27日綜合外電報導



臉書公司創辦人祖克柏應英國國會稍早要求，決定將派出一名高層主管前往作證，英國國會議員今天再次向祖克柏提出要求，希望他親自回答關於臉書用戶個資外洩相關問題。

英國國會下議院數位、文化與媒體委員會主席柯林斯（Damian Collins）表示，這些指控的嚴重性代表著，由祖克柏親自出面解釋將會是「合適的」，無論是本人親自出席或透過視訊進行。

法新社報導，委員會今天公布的一封信件內容顯示，一名英國臉書（Facebook）高級主管將派出臉書科技長施洛普佛（Mike Schroepfer）或產品長柯克斯（Chris Cox）在下個月前往倫敦作證。

柯林斯今天在委員會聽證會開始時表示：「我們很高興能邀請柯克斯先生前來作證，但我們仍希望聽到祖克柏先生回答問題。」

「我們會試圖和臉書釐清他是否方便出席作證，因為我們的通信聯繫中並不是很清楚，如果他方便作證，那麼我們會很樂意本人親自出席或透過視訊，如果這對他來說更方便的話。」

英國資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica）日前被爆料，曾不當擷取約5000萬筆臉書用戶個資，並將資料用於美國總統川普2016年的競選活動。事件爆發後，這個委員會就向臉書提出赴國會作證的要求。