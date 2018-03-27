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臉書個資外洩 37州檢察長致函促解釋

2018-03-27 12:57中央社 華盛頓26日綜合外電報導

由37州檢察長組成的聯盟致函臉書，要求更深入瞭解臉書在劍橋分析操縱用戶個資所扮演...
由37州檢察長組成的聯盟致函臉書，要求更深入瞭解臉書在劍橋分析操縱用戶個資所扮演的角色。劍橋分析在勢均力敵的選戰中利用用戶個資，左右美國和英國選民的投票意向。美聯社
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美國消費者保護機構聯邦貿易委員會（FTC）和代表37州的檢察長今天對臉書加大壓力，要臉書解釋是怎麼讓5000萬筆用戶個資落入政治諮詢公司的手中。

路透社報導，聯邦貿易委員會表示，由於媒體報導引起它們「高度關切臉書的隱私權政策」，因此採取非比尋常的舉措宣布對臉書展開調查。聯邦貿易委員會通常只會對關乎重大公眾利益的事件這樣做。

在同一天，由37州檢察長組成的聯盟致函臉書，要求更深入瞭解臉書在劍橋分析（Cambridge Analytica）操縱用戶個資所扮演的角色。劍橋分析在勢均力敵的選戰中利用用戶個資，左右美國和英國選民的投票意向。

信函中表示：「這些爆料引發許多與臉書政策和行為相關的嚴重問題，需確保建立起後續程序。我們必須知道用戶可以信賴臉書，但根據我們現有的資訊，已經破壞我們的信任了。」

臉書股價最多大跌6.5%，一度跌破150美元，為2017年7月來首見，之後收復失土，終盤小漲0.4%，收160.06美元。

臉書從3月16日至今仍下跌13%，市值減少700多億美元，當時臉書首度承認劍橋分析不當取得用戶個資。

華爾街分析師表示，今天臉書股價反彈，可能是因為投資人利用這個機會逢低進場，而且相信監管單位審查可能不會對公司相對長期的成長前景造成傷害。

臉書副隱私長薛曼（Rob Sherman）今天在聲明中表示：「我們仍致力於保護民眾的資訊。我們很感謝能有機會回答聯邦貿易委員會可能會有的問題。」

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