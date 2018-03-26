個資外洩砸英雄招牌 祖克柏形象受重創

2018-03-26 04:42 中央社 舊金山25日綜合外電報導



臉書涉洩漏個資，臉書創辦人兼執行長祖克柏廿五日在英國報紙刊登道歉廣告。 路透 分享 facebook 藉由讓人人透過社群網站連結在一起，臉書公司創辦人暨執行長祖克柏名利雙收。如今他卻面臨用戶對他感到強烈憤怒，不滿臉書未能更努力保護他們的個人資料。

法新社報導，臉書公司（Facebook Inc.）因數位廣告而業績爆發，這類廣告利用人們在網路上分享的個人資訊來精準投放。但近日臉書卻爆發5000萬用戶個資遭英國資料分析業者不當採集，並用於美國總統川普2016年競選活動。

全球最大社群網站臉書因這場最新危機而遭到圍剿，令人懷疑祖克柏（Mark Zuckerberg）已對他所創造的公司失去控制，並且對於人們分享如此多個人資訊可能產生的意想不到後果，想法似乎太過天真。

祖克柏21日在自己臉書頁面上承認錯誤。他表示，保護用戶資料是臉書的責任，做不到就沒資格服務大眾。祖克柏今天又在美國與英國多家報紙刊出全版廣告，為「違背信任」向用戶道歉。

臉書似乎押寶人性本善，期望大家如實分享資訊、互相尊重和能夠與任何人互動；但這種想法並非總是穩操勝券。

事實上，臉書一直是是非之地，經常發生與霸凌、騷擾、言論自由、極端分子宣傳、選舉干預、隱私和其他事務有關的爭議。

美國顧問公司恩德勒集團（Enderle Group）科技業分析師恩德勒（Rob Enderle）表示：「如果臉書是一般企業，而祖克柏是公司創辦人，他現在很可能已經得走人。」

恩德勒說：「他（祖克柏）看來像是真的不知道自己在做什麼，他並非許多人認為的那種英雄，他的名聲和形象已經嚴重受損。」

祖克柏從原本只是個改變社交概念的哈佛大學輟學生，如今成為為了女兒致力改善世界的億萬慈善家。但對於背叛超過2億多用戶的信任，祖克柏卻拖了一段時間才道歉，並且承諾會「負起責任」。

恩德勒表示：「他們（臉書）不夠努力確保用戶和他們的使用者經驗受到保護。他們只在乎廣告商，而用戶基本上只是數位奴隸。」

祖克柏的公開道歉，並未平息外界對於臉書綁架數千萬人個資感到憤怒。批評家也要求臉書在保護用戶隱私上再盡更大努力。