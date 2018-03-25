親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

快對獎！統一發票1-2月中獎號碼出爐

臉書遭爆外洩個資 庫克籲加強隱私規範

2018-03-25 13:28中央社 北京25日綜合外電報導

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）呼籲加強隱私權法規，避免個資遭到濫用。臉書...
蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）呼籲加強隱私權法規，避免個資遭到濫用。臉書日前被踢爆，有5000萬名用戶個資外洩。。 法新社
分享
蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）呼籲加強隱私權法規，避免個資遭到濫用。臉書日前被踢爆，有5000萬名用戶個資外洩。

彭博報導，庫克昨天出席北京年度中國發展論壇全球不平等會議，敦促政府「精心制定」法規，避免個資在用戶不知情的情況下，被蒐集並用於他處。

庫克上述言論將進一步施壓臉書，以及其他藉由蒐集數十億名用戶數據，來推動自家產品、服務與銷售的科技公司。

媒體報導，臉書讓「劍橋分析」（CambridgeAnalytica）取用5000萬用戶個資，臉書共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）過了一陣子才出面道歉，臉書股價應聲下跌14%。

記者詢問，在臉書數據外洩事件後，使用個資的行為是否該受到限制，庫克表示：「我覺得這個特定的狀況太可怕了，規模也變得相當大，或許有必要精心制定一些法規。」

「知道你多年來在瀏覽什麼、你的聯絡人有誰、他們的聯絡人又有誰、你喜歡和不喜歡什麼，以及你生活中的每一絲私密細節，在我看來，這種能力不應該存在。」

美國科技網站CNET報導，蘋果過去數年來致力擁護用戶隱私，不過蘋果也曾提供綁定臉書帳號的應用程式，要求特定朋友資訊的存取權。

蘋果2016年不再提供整合臉書的應用程式，也說用戶個資並沒有被傳到蘋果伺服器或是iCloud雲端，只有存在用戶的裝置裡，讓特定作業能運行得更流暢。

蘋果沒有立即針對庫克昨天在北京的言論置評。

祖克柏劍橋庫克
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

個資醜聞 刪臉書帳號運動興起

2018-03-25 01:07

臉書危機 查克柏格身家5天縮水101億元

2018-03-24 18:35

查克柏格昔名利雙收 今光環暗淡

2018-03-24 18:35

美新任國家安全顧問波頓 也曾雇用劍橋分析打選戰

2018-03-24 13:50

臉書個資風暴 馬斯克刪特斯拉臉書帳號

2018-03-24 13:50

一款心理測驗App 引爆Facebook史上最大個資外洩危機

2018-03-22 09:04

熱門文章

美股直直落 讓川普對這個話題也無言

2018-03-24 16:47

陸下一步反制納入波音？ 在華331架飛機尚未交付

2018-03-25 09:57

向州長比割喉手勢 俄10歲小女孩紅了

2018-03-24 20:11

姿態放軟 中駐美大使改口願縮減中美貿易順差

2018-03-24 14:00

「人渣」波頓 恐讓川普金正恩峰會告吹

2018-03-24 22:41

日本賞櫻經濟崩潰危機 櫻花樹「黑死病」只能砍樹沒藥醫

2018-03-25 11:00

耐不住寂寞！獨自住在小島上的現代魯賓遜變網紅

2018-03-24 14:38

陸駐美大使回擊...不排除減持美債

2018-03-25 00:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top