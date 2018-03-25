臉書遭爆外洩個資 庫克籲加強隱私規範

2018-03-25 13:28 中央社 北京25日綜合外電報導



蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）呼籲加強隱私權法規，避免個資遭到濫用。臉書日前被踢爆，有5000萬名用戶個資外洩。。 法新社 分享 facebook 蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）呼籲加強隱私權法規，避免個資遭到濫用。臉書日前被踢爆，有5000萬名用戶個資外洩。

彭博報導，庫克昨天出席北京年度中國發展論壇全球不平等會議，敦促政府「精心制定」法規，避免個資在用戶不知情的情況下，被蒐集並用於他處。

庫克上述言論將進一步施壓臉書，以及其他藉由蒐集數十億名用戶數據，來推動自家產品、服務與銷售的科技公司。

媒體報導，臉書讓「劍橋分析」（CambridgeAnalytica）取用5000萬用戶個資，臉書共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）過了一陣子才出面道歉，臉書股價應聲下跌14%。

記者詢問，在臉書數據外洩事件後，使用個資的行為是否該受到限制，庫克表示：「我覺得這個特定的狀況太可怕了，規模也變得相當大，或許有必要精心制定一些法規。」

「知道你多年來在瀏覽什麼、你的聯絡人有誰、他們的聯絡人又有誰、你喜歡和不喜歡什麼，以及你生活中的每一絲私密細節，在我看來，這種能力不應該存在。」

美國科技網站CNET報導，蘋果過去數年來致力擁護用戶隱私，不過蘋果也曾提供綁定臉書帳號的應用程式，要求特定朋友資訊的存取權。

蘋果2016年不再提供整合臉書的應用程式，也說用戶個資並沒有被傳到蘋果伺服器或是iCloud雲端，只有存在用戶的裝置裡，讓特定作業能運行得更流暢。

蘋果沒有立即針對庫克昨天在北京的言論置評。