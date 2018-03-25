個資醜聞 刪臉書帳號運動興起

2018-03-25 01:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



臉書被爆用戶資料大規模外洩後，開發Firefox瀏覽器的謀智（Mozilla）公司撤下臉書廣告，電動車大廠特斯拉也關閉臉書專頁。圖為臉書登入頁面。 美聯社 分享 facebook

社群網站龍頭臉書近日驚爆個資遭濫用醜聞，通訊軟體WhatsApp共同創辦人艾克頓因此發起刪除臉書帳號（#deletefacebook）運動。電動車大廠特斯拉（Tesla）和SpaceX創辦人馬斯克廿三日也加入戰局，一口氣刪掉特斯拉和SpaceX的臉書官方帳號。

臉書股價廿三日收在一五九點三美元，跌百分之三點三四，一周來合計重挫逾百分之十三。ＣＮＢＣ報導，該公司市值上周蒸發近七百五十億美元。

一名推特用戶廿三日向馬斯克下挑戰書，說道：「你若是真男人，就把SpaceX臉書帳號刪掉。」馬斯克回應，他「不知道SpaceX有臉書專頁，馬上就會把該頁面刪掉」。

另一名推特用戶也指出，特斯拉也有臉書專頁，馬斯克回應道，該頁面也會被刪掉，「反正看起來滿無聊的」。在他推文的幾分鐘後，特斯拉和SpaceX的臉書官方頁面都被刪除。兩者各有約二百五十萬名追隨者。

馬斯克隨後推文說：「我不用臉書，從來沒用過，因此別以為我是殉道者，或者我的公司會遭到重大打擊。我們沒有下廣告，也沒有付錢請人代言，因此我完全不在乎。」

不少人呼籲馬斯克刪除公司在臉書旗下照片分享平台Instagram的帳號，馬斯克回應，只要Instagram保持獨立，繼續用「或許還可以」。