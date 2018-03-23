臉書個資外洩 眾院要求查克柏格作證

2018-03-23 17:14 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。聯合報系資料照片 美聯社 分享 facebook 眾議院能源和商務委員會主席華登（Greg Walden）以及委員會資深成員、新澤西州民主黨聯邦眾議員帕隆（Frank Pallone）22日發表聯合聲明指出，近日披露有關臉書使用及客戶個資安全問題，引起了有關消費者保護的嚴重關切，因此要求臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）必須針對「劍橋分析」事件到國會作證。

華登與帕隆指出，數名臉書主管已於21日向委員會幕僚做過簡報。不過，能源和商務委員會發言人表示，這場簡報會後，委員會成員覺得仍有許多疑點沒能釐清，特別是針對臉書與第三方程式開發商到底如何使用消費者的個資，以及對於消費者個資訂定哪些保護措施。

查克柏格21日晚間接受有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，他很樂意前往國會作證，但或許有其他臉書主管比他更適合前往國會作證，關鍵在於國會希望了解哪些方面的問題。

華登與帕隆在聲明中表示，查克柏格身為臉書最高主管，「確實是向美國人民說明答案的最佳證人。」聲明中指出，將與臉書及查克柏格洽商，敲定近期之內舉行聽證會的日期與時間。

英國政治顧問數據公司「劍橋分析」涉嫌透過提供個性測驗的應用程式，擅自取用5000萬名臉書用戶個人資料，透過分析之後以行銷手段投放政治宣傳，企圖影響選民，進而操控2016年總統大選。