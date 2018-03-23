與劍橋分析高層合開公司 港殼王高振順捲入臉書風暴

2018-03-23 12:26 世界日報 香港新聞組╱香港23日電



劍橋分析高層香港拍檔曝光，香港殼王高振順與醜聞主角開數據公司。世界日報製表 分享 facebook 曾協助川普贏得美國總統大選的「劍橋分析」，近日被傳媒揭發盜用5000萬facebook用戶資料，公司去年公開表示正進軍中國和香港市場。香港媒體發現，劍橋分析現已停職的行政總裁Alexander Nix、川普金主梅瑟(Robert Mercer)家族成員、劍橋分析首席數據官泰勒（Alexander Tayler）與有「低調殼王」之稱的香港先豐服務集團副主席高振順在英國共同擔任一家新成立數據公司的董事，由於先豐主席是川普親信普林斯（Erik Prince），令外界關注數據公司與川普關係。

香港蘋果日報報導，新成立的數據公司名為Emerdata Limited（EL），根據英國公司註冊處資料，EL在去年8月成立，申報業務性質是「數據處理、管理及相關業務」。EL現時共有七名董事，最早加入的是劍橋分析母公司SCL集團總裁David Wheatland，今年1月再加入四名董事，當中包括劍橋分析行政總裁Alexander Nix及有「低調殼王」之稱的高振順。另外還有川普大金主Robert Mercer的兩名女兒。

據報導，除了高振順外，董事局尚有另一位華人名字，報稱英國籍但居於香港、30歲的女士彭程（Peng Cheng），她申報位於上環的通訊地址是六福金融集團的辦公室。六褔金融回覆彭程是集團主席許照中的朋友及私人顧問，獲許同意借用通訊地址，但她並非六福的雇員。六福又指，EL純屬彭的私人投資，與六福毫無關係。

高振順入局之所以引人注目，因先豐服務集團的主席就是被指是美國總統川普「特使」的普林斯。本身是極具爭議的美國私人保安公司「黑水（Blackwater）」創辦人的普林斯與川普關係密切，他的胞姊德沃斯獲委任為教育部長，《華郵》去年曾報導他在川普上任前與俄羅斯總統普亭的特使秘密會面，被指是替川普與克里姆林宮拉線。

另據香港01報導，先豐服務集團主要業務是為客戶在一帶一路沿線國家提供保安、物流及保險服務，最大股東依次為普林斯、高振順及國企中信集團。中信旗下投行中信里昂去年9月在香港舉辦投資論壇，就同時邀得川普競選軍師巴農（Steve Bannon）和劍橋分析行政總裁Alexander Nix出席。

另外，高振順同時也是美圖秀秀公司的獨立非執行董事。先豐回應稱與Emerdata無任何關係。