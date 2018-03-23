親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

馬英九率前國安高層向繆德生致哀 李來希：忘恩負義傢伙

菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

與劍橋分析高層合開公司 港殼王高振順捲入臉書風暴

2018-03-23 12:26世界日報 香港新聞組╱香港23日電

劍橋分析高層香港拍檔曝光，香港殼王高振順與醜聞主角開數據公司。世界日報製表
劍橋分析高層香港拍檔曝光，香港殼王高振順與醜聞主角開數據公司。世界日報製表
分享
曾協助川普贏得美國總統大選的「劍橋分析」，近日被傳媒揭發盜用5000萬facebook用戶資料，公司去年公開表示正進軍中國和香港市場。香港媒體發現，劍橋分析現已停職的行政總裁Alexander Nix、川普金主梅瑟(Robert Mercer)家族成員、劍橋分析首席數據官泰勒（Alexander Tayler）與有「低調殼王」之稱的香港先豐服務集團副主席高振順在英國共同擔任一家新成立數據公司的董事，由於先豐主席是川普親信普林斯（Erik Prince），令外界關注數據公司與川普關係。

香港蘋果日報報導，新成立的數據公司名為Emerdata Limited（EL），根據英國公司註冊處資料，EL在去年8月成立，申報業務性質是「數據處理、管理及相關業務」。EL現時共有七名董事，最早加入的是劍橋分析母公司SCL集團總裁David Wheatland，今年1月再加入四名董事，當中包括劍橋分析行政總裁Alexander Nix及有「低調殼王」之稱的高振順。另外還有川普大金主Robert Mercer的兩名女兒。

據報導，除了高振順外，董事局尚有另一位華人名字，報稱英國籍但居於香港、30歲的女士彭程（Peng Cheng），她申報位於上環的通訊地址是六福金融集團的辦公室。六褔金融回覆彭程是集團主席許照中的朋友及私人顧問，獲許同意借用通訊地址，但她並非六福的雇員。六福又指，EL純屬彭的私人投資，與六福毫無關係。

高振順入局之所以引人注目，因先豐服務集團的主席就是被指是美國總統川普「特使」的普林斯。本身是極具爭議的美國私人保安公司「黑水（Blackwater）」創辦人的普林斯與川普關係密切，他的胞姊德沃斯獲委任為教育部長，《華郵》去年曾報導他在川普上任前與俄羅斯總統普亭的特使秘密會面，被指是替川普與克里姆林宮拉線。

另據香港01報導，先豐服務集團主要業務是為客戶在一帶一路沿線國家提供保安、物流及保險服務，最大股東依次為普林斯、高振順及國企中信集團。中信旗下投行中信里昂去年9月在香港舉辦投資論壇，就同時邀得川普競選軍師巴農（Steve Bannon）和劍橋分析行政總裁Alexander Nix出席。

另外，高振順同時也是美圖秀秀公司的獨立非執行董事。先豐回應稱與Emerdata無任何關係。

川普香港劍橋
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

臉書個資外洩 CEO認錯

2018-03-23 00:03

怎麼保護臉書個資 你可以這樣做

2018-03-22 23:49

凡走過必留下痕跡...停用臉書或刪除 於事無補

2018-03-22 23:42

臉書個資遭濫用 祖克柏致歉：嚴重的信賴崩壞

2018-03-22 23:39

臉書個資外洩好害怕 減少風險你可以這麼做

2018-03-22 18:20

劍橋分析濫用臉書個資 用戶狀告美法院

2018-03-22 17:40

祖克柏：有人正試圖用臉書干預期中選舉

2018-03-22 14:28

臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

2018-03-22 13:59

影／臉書個資外洩風波神隱5天 祖克伯出面承認有錯

2018-03-22 13:24

「你不該躲在貼文後面」祖克柏臉書認錯網友熱回應

2018-03-22 11:46

一款心理測驗App 引爆Facebook史上最大個資外洩危機

2018-03-22 09:04
看更多

熱門文章

新婚6天被戴綠帽 夫提議三人行：這樣我們都快樂

2018-03-22 14:13

道瓊狂瀉724點 川普執意對中課關稅 貿易戰箭在弦上

2018-03-23 06:31

川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

2018-03-23 01:35

川普對中祭關稅 美股重挫

2018-03-23 05:33

堅持只簽兩組數字 他30年後終於中得9900萬大獎

2018-03-22 13:59

美國宣布對中國課徵500億美元關稅 懲罰侵害智財權

2018-03-23 00:30

陸報復 對美進口鋼鐵和鋁產品232措施中止減讓

2018-03-23 09:10

臉書個資外洩好害怕 減少風險你可以這麼做

2018-03-22 18:20

吃火鍋帶嬰兒同行 新加坡海底撈搬出嬰兒床

2018-03-23 10:13

美中貿易戰開打 陸駐美大使：奉陪到底

2018-03-23 04:25

中國立即還以川普顏色 擬對美30億美元產品加徵關稅

2018-03-23 07:39

樂桃香草確定併了！臨時記者會正式宣布

2018-03-22 15:18

壟斷電容器市場 歐盟對禾伸堂等8企開罰

2018-03-22 21:22

貿易戰恐慌再起 美股早盤重挫

2018-03-22 22:15

300元購入鑑定6千萬 失業男慧眼識百年黑幫份子照

2018-03-22 21:08

大陸報復！對美部分進口產品課關稅最多25%

2018-03-23 08:25

美中貿易戰 其他國家將遭池魚之殃

2018-03-23 10:51

長灘島若封閉 菲律賓觀光預料損失346億台幣

2018-03-22 18:50

貿易戰來襲 美對中課500億美元重稅

2018-03-23 00:28

路透：美國升息可能掀全球連鎖反應

2018-03-22 20:54

川普豪賭對中關稅 又是「雷聲大雨點小」的談判手法？

2018-03-23 07:29

環時社評：川普驕兵必挫 北京將堅決反擊

2018-03-23 09:08

爭廉航龍頭 樂桃宣佈併香草航空

2018-03-22 15:25

中國若報復美國關稅 蘋果15%事業面臨負面衝擊

2018-03-23 08:10

美公布鋼鋁稅豁免名單 台灣未入列

2018-03-23 11:31

南韓法院簽發李明博逮捕狀 第四位入獄總統

2018-03-22 22:46

對中祭600億美元關稅前 60天諮商供迴旋

2018-03-23 04:06

美國蟑螂為何殺不死？ 秘密或藏DNA

2018-03-22 14:49

猛犬守家！竊賊闖民宅 遭比特犬扯爛耳朵

2018-03-23 09:38

美公布調查結果前…陸連出3招 籲美勿損人害己

2018-03-23 00:29

「301調查」宣布 美中貿易戰開打？ 中：不怕

2018-03-22 13:57

鄭永年：貿易戰打響 中美新冷戰真的要來了

2018-03-23 10:33

鋼鋁關稅今生效 川普暫豁免歐盟南韓多國 台灣未入列

2018-03-23 11:22

川普推文：美國家安全顧問麥馬斯特下台 波頓接任

2018-03-23 06:58

陸官媒跟川普算7筆帳：美國得了便宜還反咬

2018-03-23 11:04

美祭301條款制裁陸 美中恐掀貿易大戰

2018-03-23 00:45

川普祭關稅 中駐美使館：搬起石頭砸自己的腳

2018-03-23 08:37

中美貿易摩擦 美國大豆、蘋果公司、波音等遭殃

2018-03-23 11:10

川普祭關稅 中駐美大使崔天凱：奉陪到底

2018-03-23 08:59

臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

2018-03-22 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top